ORC Araştırma’nın son anketi: Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 52’ye dayandı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 2 gün kala bir araştırma şirket daha seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma, 10-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında, 28 ilde 3920 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
GENEL SEÇİM ANKETİ
Ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 34.5
CHP: Yüzde 28.4
İYİ Parti: Yüzde 13.7
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.6
MHP: Yüzde 7.3
Diğer: Yüzde 5.5
CUMHURBŞAKANLIĞI ANKETİ: KILIÇDAROĞLU İLK TURDA KAZANIYOR
ORC'nin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik anketine göre seçim ilk turda bitiyor, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. İşte cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2
Sinan Oğan: Yüzde 2,8
Muharrem İnce: Yüzde 1,3