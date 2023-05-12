ORC Araştırma’nın son anketi: Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 52’ye dayandı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 2 gün kala bir araştırma şirket daha seçim anketi sonuçlarını açıkladı.





ORC Araştırma, 10-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında, 28 ilde 3920 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.





GENEL SEÇİM ANKETİ





Ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde:





AK Parti: Yüzde 34.5

CHP: Yüzde 28.4

İYİ Parti: Yüzde 13.7

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.6

MHP: Yüzde 7.3

Diğer: Yüzde 5.5







