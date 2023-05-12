Samanyolu Haber /Gündem / ORC Araştırma’nın son anketi: Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 52’ye dayandı /12 Mayıs 2023 13:33

ORC Araştırma’nın son anketi: Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 52’ye dayandı

Son seçiminin sonuçlarını doğru bilen ORC Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Mayıs ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 2 gün kala bir araştırma şirket daha seçim anketi sonuçlarını açıkladı. 

ORC Araştırma, 10-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında, 28 ilde 3920 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

GENEL SEÇİM ANKETİ

Ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 34.5
CHP: Yüzde 28.4
İYİ Parti: Yüzde 13.7
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.6
MHP: Yüzde 7.3 
Diğer: Yüzde 5.5


CUMHURBŞAKANLIĞI ANKETİ: KILIÇDAROĞLU İLK TURDA KAZANIYOR

ORC'nin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik anketine göre seçim ilk turda bitiyor, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. İşte cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2
Sinan Oğan: Yüzde 2,8
Muharrem İnce: Yüzde 1,3


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