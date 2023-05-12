Rum Suresi Tefisiri, Süreyya Kitap’tan çıktı

Süreyya Kitap’tan yepyeni bir tefsir çalışması çıktı: Rûm Sûresi Tefsiri… Bu eser, din ilimleri alanındaki tarihsel birikim ve c¸agˆdas¸ bilimlerin bir araya getirilmesiyle hazırlandı. C¸alıs¸mada her bir ayet-i kerime hem klasik eserlerdeki gibi hem de yorumlanarak güncel bir bakışla ele alınıyor. Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın danışmanlığında yazılan bu eserin yazar heyetinde ekonomi, tıp, tarih, psikoloji, fizik ve kimya alanında uzman olan birçok isim yer alıyor. Kur’an ve Bilim Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı Rûm Suresi Tefsiri’ne katkıda bulunanlar şu şekildedir:







I·lmi^ Danıs¸man

Prof. Dr. Suat Yıldırım





Rum Suresi Tefsirine Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Abdullah Demir (Tarih-Sosyoloji) Abdu¨lkadir Paksoy (Ilahiyat)

Prof. Dr. Adnan Aslan (Ilahiyat)

Prof. Dr. Ayhan Tekines¸ (Ilahiyat)

Doc¸. Dr. Bilal C¸elik (Ekonomi

Doc¸. Dr. Dogˆan Yu¨cel (Dil bilim)

Emin Osman Uygur (Dil bilim)

Prof. Dr. Ertugˆrul Kılıc¸ (Tarih)

Dr. Figen Es (Tıp Doktoru)

Dr. Hu¨seyin Kara (Ilahiyat)

Hu¨seyin Yagˆmur (Ilahiyat)

Prof. Dr. Lu¨tfi Bozdogˆan (Ilahiyat)

Prof. Dr. Mehmet Ates¸ (Tıp Doktoru)

Prof. Dr. Mustafa Abdu¨lbakiogˆlu (Fizik)

Nes¸egu¨l C¸iftc¸i (Psikolog)

Prof. Dr. Nuri Balta (Fizik)

Osman Akc¸a (Ilahiyat)

Dr. Osman Bodur (Ilahiyat)

Osman Karyagˆdı (Ilahiyat)

Recep Atıcı (Ilahiyat)

Dr. Selman Kuzu (Ilahiyat)

Prof. Dr. S¸enol Dane (Tıp Doktoru) Prof. Dr. Zafer Ayvaz (Kimya)

Ziynet Akc¸a (Ilahiyat)















