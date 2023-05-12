Samanyolu Haber /Gündem / Rum Suresi Tefisiri, Süreyya Kitap’tan çıktı /12 Mayıs 2023 13:09

Rum Suresi Tefisiri, Süreyya Kitap’tan çıktı

Kur'an ve Bilim Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı, alanında uzman olan isimler tarafından hazırlanan "Rum Suresi Tefisiri" kitabı Süreyya Kitap'tan çıktı.

SHABER3.COM

Süreyya Kitap’tan yepyeni bir tefsir çalışması çıktı: Rûm Sûresi Tefsiri… Bu eser, din ilimleri alanındaki tarihsel birikim ve c¸agˆdas¸ bilimlerin bir araya getirilmesiyle hazırlandı. C¸alıs¸mada her bir ayet-i kerime hem klasik eserlerdeki gibi hem de yorumlanarak güncel bir bakışla ele alınıyor. Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın danışmanlığında yazılan bu eserin yazar heyetinde ekonomi, tıp, tarih, psikoloji, fizik ve kimya alanında uzman olan birçok isim yer alıyor. Kur’an ve Bilim Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı Rûm Suresi Tefsiri’ne katkıda bulunanlar şu şekildedir:

I·lmi^ Danıs¸man
Prof. Dr. Suat Yıldırım

Rum Suresi Tefsirine Katkıda Bulunanlar
Prof. Dr. Abdullah Demir (Tarih-Sosyoloji) Abdu¨lkadir Paksoy (Ilahiyat)
Prof. Dr. Adnan Aslan (Ilahiyat)
Prof. Dr. Ayhan Tekines¸ (Ilahiyat)
Doc¸. Dr. Bilal C¸elik (Ekonomi
Doc¸. Dr. Dogˆan Yu¨cel (Dil bilim)
Emin Osman Uygur (Dil bilim)
Prof. Dr. Ertugˆrul Kılıc¸ (Tarih)
Dr. Figen Es (Tıp Doktoru)
Dr. Hu¨seyin Kara (Ilahiyat)
Hu¨seyin Yagˆmur (Ilahiyat)
Prof. Dr. Lu¨tfi Bozdogˆan (Ilahiyat)
Prof. Dr. Mehmet Ates¸ (Tıp Doktoru)
Prof. Dr. Mustafa Abdu¨lbakiogˆlu (Fizik)
Nes¸egu¨l C¸iftc¸i (Psikolog)
Prof. Dr. Nuri Balta (Fizik)
Osman Akc¸a (Ilahiyat)
Dr. Osman Bodur (Ilahiyat)
Osman Karyagˆdı (Ilahiyat)
Recep Atıcı (Ilahiyat)
Dr. Selman Kuzu (Ilahiyat)
Prof. Dr. S¸enol Dane (Tıp Doktoru) Prof. Dr. Zafer Ayvaz (Kimya)
Ziynet Akc¸a (Ilahiyat)



Kitabın Youtube reklam linki: https://www.youtube.com/watch?v=G4y79y2ufPc

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rum Suresi Tefisiri, Süreyya Kitap’tan çıktı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:40