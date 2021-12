Örümcek-Adam pandemiye rağmen gişede rekor kırdı

Uzay ve zamanla oynamak





Beklenmedik bir kahraman





"Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", dünya çapında COVID-19 vakalarındaki artışa rağmen, milyar dolarlık hasılat yapmayı başardı. Sony ve Marvel'in yeni filmi böylece, pandemi döneminde bu çıtaya ulaşabilen ilk yapım oldu. 61 ülkeden toplam 587,1 milyon dolar ve Kuzey Amerika gişesinden toplam 467,3 milyon dolar elde eden film, yayınlanmasını takip eden 12 günde küresel bilet satışlarında bir milyar dolarlık hasılatı kolayca aştı. Örümcek-Adam filmleri, son yirmi yılda Marvel'ın çizgi roman serileri arasında ticari olarak en büyük başarıyı elde eden yapımlar haline geldi.Tom Holland'ın başrolünde oynadığı ve Jon Watts yönetmenliğindeki üçlemenin ikinci filmi olan 2019 filmi "Örümcek-Adam: Evden Uzakta"nın sonunda, kırmızı maskenin ardındaki kişinin, New York'un Queens ilçesinde yaşayan Peter Parker adında bir gencin olduğu ortaya çıkmıştı.Yeni filmde, bu ifşanın ardından Parker'ın hayatı alt üst olur. Ailesi taciz edilir, gazeteler onun peşine düşer ve New York Polisi, önceki Örümcek-Adam maceralarında da yer almış olan kötü karakter Mysterio'nun ölümünden Parker'ın sorumlu olduğundan şüphelenir. Parker daha sonra Avengers (Yenilmezler) serisinden tanınan güçlü bir büyücü olan Doktor Strange'e (Benedict Cumberbatch) gider ve ondan tüm dünyaya kendisinin Örümcek-Adam olduğunu unutturmasını ister. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Doktor Strange, paralel dünyaları birbiriyle birleştiren bir büyüyle zamanı geriye alır. Yeşil Goblin (Willem Dafoe) gibi daha önceki Örümcek-Adam filmlerinde yenilmiş olan süper kötüler de yeniden ortaya çıkar.Daha önce Peter Parker karakterini canlandıran oyuncular da Tom Holland'a bu filmde eşlik ediyor: 2002-2007 yılları arasında Sam Raimi'nin "Örümcek-Adam" üçlemesinde başrolü oynayan Tobey Maguire ve 2012-2014 arası "İnanılmaz Örümcek Adam" filmlerinde rol alan Andrew Garfield. Filmin yaratıcıları açıkça Örümcek-Adam nostaljisine hitap ediyor ve serinin önceki başarısını bir adım öne taşımayı umuyor. İngiliz aktör Holland, bugüne kadar Örümcek-Adam'ı oynayan en genç oyuncu. Bu rolü yardımcı oyuncu olarak üç "Yenilmezler" filminde de üstlenmişti.Örümcek-Adam karakteri aslında ilk etapta neredeyse ortaya çıkmayacaktı. Yaratıcısı Stan Lee, 1962'de o zamanki Marvel yayıncısı Martin Goodman'a "Örümcek-Adam" fikriyle gittiğinde, Goodman başlangıçta, hiç kimsenin, kızlar arasında popüler olmayan, korkular ve komplekslerle mücadele eden "inek" bir gençle ilgilenmeyeceğini düşünerek bunu reddetmişti. Ancak Lee ısrar etti ve Goodman'ı yeni süper kahramanın ilk hikayesini daha sonra yayından kaldırılacak olan "Amazing Fantasy" dergisinde yayınlamaya ikna etti. Lee, öncelikle Hulk'tan sorumlu olan tanınmış illüstratör Jack Kirby'ye yeni Marvel kahramanının ve diğer karakterlerin bazı eskizlerini çizdirdi. Ancak bu eskizler "çok kahramanca" bulunduğu için yola beraber devam etmediler. Zira Peter Parker'ın yan komşunun utangaç çocuğu, okuyucuların kendileriyle özdeşleştirebileceği bir anti-kahraman olması gerekiyordu. En sonunda, Örümcek-Adam'ın ilk macerasını çizmek için seçilen illüstratör Steve Ditko oldu.Sadece bir ay sonra Peter Parker/Örümcek-Adam'ın yer aldığı ilk serisini yayınlayan New York'taki acemi Marvel yayınevi, büyük bir çıkış yakaladı. O zamandan beri, son 60 yılda Örümcek-Adam evreni, çizgi romanlarına ek olarak televizyon dizileri, dev Hollywood filmleri ve video oyunlarının yer aldığı bir imparatorluğa dönüştü. İçerik açısından, çizgi roman diğer platformlara uyarlanırken, yaratıcıları her zaman orijinaline az çok sadık kaldılar. Tom Holland'ın başrolünü oynadığı üçleme, Örümcek-Adam'ın ortaya çıkışı ile başlıyor ve Lee'nin ilk başta hayal ettiği gibi, Parker'ı filmlerde 15 yaşındaki bir okul çocuğu olarak gösteriyor.Yıllar boyunca, karakter, kahramanı yaratmaktan sorumlu çeşitli çizerler ve yazarlar nedeniyle çizgi roman dizisinde bir dizi dönüşüm geçirdi. Lee, 1972'de yerini Örümcek-Adam'ı daha ileri yaşlara taşıyan genç meslektaşlarına bıraktı ve Örümcek-Adam'ın zamana ayak uydurmasını sağladı. Örneğin 1970'lerde Örümcek-Adam çizgi romanları, uyuşturucu kullanımı, öğrenci protestoları, Vietnam Savaşı ve Amerikan yurttaş hakları hareketi gibi sosyal meseleleri ele aldı. Konular zamanın ruhuna uyacak şekilde değişmiş olsa da, Peter Parker her zaman May Halası, birkaç iyi arkadaşı ama özellikle de MJ olarak bilinen büyük aşkı Mary Jane Watson tarafından destek gördü. Aktris ve aktivist Zendaya'nın canlandırdığı MJ karakteri, biraz farklı bir biçimde olsa da şimdiki Örümcek-Adam serisinde de yer alıyor.