Samanyolu Haber /Dünya / Oslo’da ortalık savaş alanına döndü /28 Ekim 2019 20:00

Oslo’da ortalık savaş alanına döndü

Norveç Türk Dernekleri’nin organize ettiği, “Teröre lanet, barış ve kardeşliğe evet” gösterisinde Oslo sokakları bir anda savaş alanına döndü. Gösteriye müdahele eden polis göz yaşartıcı gaz kullandı. 2 kişinin yaralandığı olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

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Devlet televizyonunun (NRK) ve Aftenposten gazetesi başta olmak üzere medyada geniş yer bulan çatışma için, “Türk karşıtı ve yanlıları Oslo sokaklarında karşı karşıya geldi.” ifadeleri kullanıldı.

Ellerinde Kurdistan bölgesi bayrakları taşıyan Norveçli Kürt göstericiler, gösteriye gelen Norveçli Türk vatandaşlarının arabalarına saldırdı. Bazı Türk vatandaşlarının da gösteriye katılan bazı Norveçli Kürtlerin üzerine araba sürdüğü kameralara yansıdı.

Oslo Büyükelçiliği ise resmi sayfasında, gösteriye ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Norveç’te yaşayan yüzlerce vatandaşımız, çok sayıda Azerbaycan ve Uygur Türkü ile Irak Türkmenleri, Norveç Türk Dernekleri Federasyonu (NTDF) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenlemesiyle bugün Büyükelçiliğimizin önünde ülkemize destek gösterisi düzenlemiştir.

NTDF Başkanı Hatice Lük yaptığı açıklamada, ülkemizin teröre karşı verdiği mücadeleye olan desteklerini vurgulamıştır.

Büyükelçi Fazlı Çorman da gösteriye katılan vatandaşlarımıza hitap ederek, birlik ruhunun önemini vurgulamış, haklılığımızı Norveç kamuoyuna doğru ve etkili biçimde aktarmak için sürdürdüğümüz çabaların devam etmesi gerektiğini söylemiştir.”
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