Otizmli çocuğa KHK zulmü: Babası KHK’lı diye...

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilenlerin sadece kendilerine değil ailelerine de haksızlık yapılıyor. Annesi ya da babası KHK’lı olduğu için birçok engelli çocuğun aylığı ya verilmedi ya da kesintiye uğradı.







Bold'un özel haberi ne göre 16 yaşındaki Rüveyda Tekgöz’ün ailesi de kızının en doğal hakkı olan engelli aylığı için 5 yıldır mücadele ediyor. Bir kaymakam geliyor, maaşın ödenmesine karar veriyor, başka bir kaymakam ‘böyle bir hakkı yoktur’ deyip kesiyor.





Engelli çocukları bulunan ailelere devlet tarafından verilen iki hak var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ödediği “evde bakım ücreti” ile 2022 sayılı kanun kapsamında kaymakamlıklara başvurularak alınan “engelli aylığı”.





Babası KHK’lı olduğu için her iki hakkından da mahrum edilen Rüveyda Tekgöz’ün annesi, uğraşlarının sonucunda mahkeme kararıyla “evde bakım ücretini” bu yılın ocak ayından itibaren almaya başladı. Bir ödenen, bir kesilen engelli aylığını ise Temmuz 2018’den bu yana alamıyorlar. Tekgöz ailesinin yaşadığı tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda.





ÖĞRETMEN BABASI PAZARDA ÇALIŞIYOR





Otizmli dünyaya gelen Rüveyda Tekgöz’ün babası coğrafya öğretmeni Mehmet Ali Tekgöz, 672 sayılı KHK ile 1 Eylül 2016’da ihraç edildi. Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 17 Ağustos 2016’da tutuklanan Tekgöz, Bylock kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ocak 2018’de tahliye edilen Tekgöz’e verilen cezayı Yargıtay üç ay önce bozdu. Yeniden yargılanmaya başlayan Tekgöz’ün ilk davası 1 Aralık 2021’de görülecek.





Hapisten çıktıktan sonra pazarcılık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Mehmet Ali Tekgöz’ün yüzde 70 engelli kızı Rüveyda Tekgöz’e babası tutuklandıktan sonra engelli aylığı verilmedi. Nazire Tekgöz’ün kızının yeni sağlık raporuyla birlikte 5 Eylül 2016’da Antakya Kaymakamlığına bağlı Antakya Sosyal ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı’na yaptığı talebi reddedildi.





EŞİNİN NEDEN İHRAÇ EDİLDİĞİ VE TUTUKLANDIĞI SORULDU





Kaymakamlıktan keşif için eve gelen memur, Rüveyda’nın annesi Nazire Tekgöz’e kızının durumunu değil, eşinin neden ihraç edildiğini, neden tutuklandığını, evi nasıl geçindirdiğini sordu ve eşini neden uyarmadığına kadar itham edici bir tavırla karşılaştı. Bu görüşmeden sonra Rüveyda’ya engelli aylığı bağlanmadı.





Bir yıl sonra Tekgöz’lerin evine keşif için tekrar gelindi ve değişen yönetim bu kez engelli aylığının bağlanmasına karar verdi. Rüveyda’ya Aralık 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında maaşı ödendi. Nazire Tekgöz, 20 aylık bu ödemenin Kamu Denetçiliği Kurumu’nun resmi raporunda 7 Aralık 2017 ile 07 Ağustos 2019 olarak yanlış yazıldığını söylüyor.





BİMER: KHK’LI AİLELERE YARDIM YAPILMIYOR





Temmuz 2018’den sonra Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na sürekli gidip gelerek başvuru yapan Nazire Tekgöz’ün bütün başvuruları reddedildi. O zaman adı BİMER olan Başbakanlık İletişim Merkezi’ne kesintinin neden yapıldığını soran Nazire Tekgöz’e “KHK ile ihraç olanların ailelerine yardım yapılmamaktadır” diye cevap verildi. En sonunda milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuran Nazire Tekgöz’ün maaş talebi yine reddedildi.





Kamu Denetçiliği Kurumu 20 Temmuz 2021’de hazırladığı raporda, Rüveyda’ya daha önce verilen maaşların toplam miktarı ile ailenin gelir mevcut durumunu yazarak, biri engelli olmak üzere 4 çocuğu bulunan Tekgöz ailesinin çok zengin olduğunu vurguladı!





Yapılan tespitlere göre; Rüveyda’nın babasının pazardan 3 bin 500 TL kazandığı, Rüveyda’ya evde bakım parası (1.669 TL) ödendiği, ayrıca eğitim gördüğü Ekinci Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından SSK priminin yatırıldığı (894 TL), abisine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burs verildiği (357 TL) verildiği ve Mehmet Ali Tekgöz üzerine kayıtlı tarlanın yakında zamanda satıldığı için nakit paralarının olduğu kaydedildi.





“KIZIMIN YASAL HAKKINI İSTİYORUZ”





Nazire Tekgöz’ün tüm bu tespitlerle ilgili açıklaması şöyle:





“Bu belirttikleri gelirlerin hiçbiri 2018’de yoktu. Eşim hapisten yeni çıkmıştı. İş bulma çabasındaydı. Evde bakım parasını bu yılın ocak ayından itibaren alıyoruz ve Rüveyda’nın hakkı. Yani maaşı kestiklerinde elimizde bu para da yoktu. Engelli maaşı (800 TL) da hakkı ama vermemek için bin dereden bahane getiriliyor. Eşimin üzerine kayıtlı tarlayı Antakya Kaymakamlık’ın kendisi bize satmamızı söyledi. O tarla eşimin annesinin üzerine kayıtlı. Eşim de mirasçılardan biri olarak görünüyor. Allah gecinden versin kayınvalidemin vefatı durumunda kardeşler arasında o zaman paylaştırılacak. Kızıma maaş bağlanmamasının nedenlerinden birinin de bu olabileceği söylendiği için kaymakamlığın talimatıyla devrettik. Oradan kazandığımız bir para zaten yoktu, devrettikten sonra da olmadı. 894 TL’lik SSK primini gelir olarak göstermişler. Prim nasıl gelir olabilir ki? Ayrıca onun ödendiğini biz yeni öğrendik. Oğluma burs ise Ekim 2018’de verilmeye başlandı. Başarılı olduğu için MEB verdi, o para kendisine bile yetmiyor. Evet eşim pazardan şimdi 3 bin TL civarında kazanıyor. Dört çocuğumuz var, bu paranın bize yetmesi imkansız. Belirttikleri gelirleri toplasak bile 6 kişilik bir aile olduğumuz için asgari geçim ücretini karşılamıyor. Biz kızımın yasal hakkını istiyoruz, başka bir şey değil!”













GERGERLİOĞLU: “YALAN DOLAN KIRK YALAN”





Bir ay önce gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında Tekgöz ailesine neden hakkı olan paranın verilmediğini TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na soran Ömer Faruk Gergerlioğlu’na “Böyle bir başvuru bulunmamaktadır.” diye cevap verildi.





Kamu Denetçiliği’ne iki kez başvuran Tekgöz ailesinin resmi evraklarını Twitter hesabından paylaşan Gergerlioğlu, Yalan dolan kırk yalan! Bütçe görüşmelerinde Kamu Denetöiliği’ne KHK’lının çocuğuna engelli aylığı verilmemesini sormuştum. “Böyle bir başvuru yoktur” demişti! Ailenin resmî başvurusunu ve RET cevabını milletimizin takdirine sunuyorum!” diyerek tepki gösterdi.







