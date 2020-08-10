Samanyolu Haber /Politika / Oylar düştü, algı anketleri devrede /10 Ağustos 2020 13:59

Oylar düştü, algı anketleri devrede

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları Binali Yıldırım'ı (İstanbul) ve Mehmet Özhaseki (Ankara) önde gösteren ORC son anketinde AKP ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oylarındaki erimeyi örtbas etmeye çalıştı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığı ile bilinen kamuoyu araştırma şirketi ORC tarafından yapılan son seçim anketinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile İyi Parti yüzde 10 seçim barajının altında kaldı. 

AKP ile MHP'nin ortak olduğu Cumhur İttifakı'nın oyları ise yüzde 50,7 olarak çıktı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC, 06-08 Ağustos tarihleri arasında 41 ilde toplam 4 bin 120 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İSTANBUL VE ANKARA TAHMİNLERİ TUTMAMIŞTI

Araştırmada çıkan sonuca göre; HDP ve İyi Parti baraj altında kalıyor. Son dönemlerde yapılan anketlerde baraj altında kalan MHP'nin oy oranı yüzde 14,1.

ORC, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden önce yaptığı ankette, İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için yüzde 50,9, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin yüzde 48,6 ile seçimi kazanacağı tahmininde bulunmuştu.
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