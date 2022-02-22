Samanyolu Haber /Gündem / Özel firmaların da KHK'lıları sivil ölüme mahkum edişinin belgesi çıktı /22 Şubat 2022 17:41

Özel firmaların da KHK'lıları sivil ölüme mahkum edişinin belgesi çıktı

Devlet kurumlarının ardından özel sektörün de KHK'lıları ölüme sevkedişinin yeni bir belgesi daha ortaya çıktı.

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Türkiye’de artık özel sektörde de işçi alımlarından ‘güvenlik’ soruşturması sıradan hale geldi. Öyle ki artık işe başvuran insanların ‘milli güvenliğe tehdit oluşturalan yapılanmalarla iltisakı’ olup olmadığı bile soruluyor.

Devlet memuru iken yasal olarak faaliyet gösteren Bank Asya’da hesabı olduğu ya da sendikaya üyeliği bulunduğu için hukuksuz KHK’larla ihraç edilen insanlar, özel şirketlerde bile işe alınmıyor.

Söz konusu uygulamaya ilişkin son örneği insan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, sosyal medya hesabından paylaştı. Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin ‘iltisak’ kararına tepki gösteren Güneş, “Kamuda bir daha çalışamama anlamına gelen KHK garabeti o kadar sıradanlaştı ki, özel firmalar da ( @sancakinflight1 ) güvenlik soruşturması yapar gibi iş başvurularında bu hususu sorar oldu. Eserinle gurur duyabilirsin Anayasa Mahkemesi!” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz sonrası 150 civarında insan KHK’larla kamudan ihraç edildi. Haklarında hiç bir somut delil olmadan işinden olan, gözaltına alınan hatta tutuklanan insanların bir daha ‘devlet’ kurumlarında çalışması yasaklandı. Ancak AKP rejimi bununla da yetinmedi; özel sektöre de KHK’lıların çalıştırılmaması için ‘el altından’ haber saldı. KHK’lı çalıştıranlar tehdit edildi.


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