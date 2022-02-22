Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Donetsk ve Luhansk'a 'henüz' asker göndermeyi planlamıyoruz /22 Şubat 2022 18:02

Rusya: Donetsk ve Luhansk'a 'henüz' asker göndermeyi planlamıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus medyasına Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan gelişmeler ve Rusya'nın planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamasına Moskova'nın tavrının ne olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Rudenko, "Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz" dedi.

Rusya'nın Donbass'a askeri sevkiyat yapması durumunda Rusya ve Ukrayna ordusunun karşı karşıya gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Rudenko, "Biliyorsunuz, Rusya ile Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan ortak iş birliği anlaşmaları var. Spekülasyonda bulunmayalım. Henüz hiç kimse hiçbir yere bir şey göndermeyi planlamıyor. Eğer bizim için tehdit oluşursa o zaman tabii ki onaylanan anlaşmaya uygun olarak destek sunacağız" diye konuştu.

FEDERASYON KONSEYİ ONAYLADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanımaya yönelik imzaladığı kararname ve bu bölgelerle iş birliği anlaşmaları bugün Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi'nde de onaylandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Türkiye'li sığınmacılar Yunanistan'dan yardım istedi

Türkiye'li sığınmacılar Yunanistan'dan yardım istedi

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cemaatin Yusuf Abisi!

Cemaatin Yusuf Abisi!

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:34:13