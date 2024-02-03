Özgür Özel'den Erdoğan'a şeriat cevabı: Bir tane parmağın kalmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Erdoğan'ın şeriat açıklaması ve Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifasına değindi.



Özel, kurumda beş yılda beş başkan değişmesine vurgu yaparak sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu ifade etti. Özel "Erkan'ın istifası parti içi tartışmaların sonucu" ifadelerini kullandı.



"MUTFAKTAKİ YANGIN KONUŞULMASIN İSTİYOR"



Özel, Erdoğan'ın şeriat açıklamasına da değindi. Söz konusu tartışmalara girmek istemediğini yeniden vurgulayan Özel, yine de yanıt verdi. CHP lideri, şunları söyledi:



- Bizi hedef gösterip, saldırtıyorlar, hiçbir şey olmasa yeni tartışmalar başlatmak istiyorlar. Ortaya bir şeriat tartışması atıyor. Türkiye bunu konuşsun da mutfaktaki yangını konuşmasın istiyorlar. Ya sen şeriat tartışmasından bu memlekete ne kazandıracaksın? Bu memleketi bölüp de ne elde edeceksin. Kavga ettirip de ne elde edeceksin. O şeriatı övecek, biz laf söyleyeceğiz. O da dönüp diyecek ki 'Şeriatın kelime anlamı dini kuralların bütünüdür, bunlar dinsiz' deyip bize saldıracak. Şeriatın bir İslam tarihindeki anlamı var, bir de kamuoyunda algılanan şeklindeki anlamı var.



- Buna laf söylemeyince 'Efendim şeriat hukukuna mı teslim olacağız...' 'Şeriat gelecek diyorlar onu mu konuşmayacağız' diyenler bir tarafta, bu konuda bir şey söylemeye kalkınca açlığı-yoksulluğu unutturmaya çalışanlar bir başka tarafta. Bütün Türkiye'ye söylüyorum; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız.



"ŞERİAT UYGULANIRSA PARMAĞIN, ELİN KALMAZ"



- 'Bir şey söylemeyecek misin?' Söyleyeceğim... Şeriat diyorsun ve onun üzerinden tartışma bekliyorsun ya -bu ülkedeki kimsenin birbirinin diniyle, inancıyla, ibadetiyle, örtünmesiyle bir sorunu yok. O tartışmalar çok gerilerde kaldı. Geçmişte de o ayıpların içinde olmadık, bugün de bu oyuna gelmeyiz.- Şeriat, şeriat dediğin şeriat kuralları, şerri kurallar pozitif hukukun üstünde yer alsın dersen iyi düşün.



- Şeriat kurallarına, şerri hukuka göre hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Yalanın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Allah muhafaza uygulanırsa bir tane parmağın, bir tane elin, dilin kalmaz senin dilin... O yüzden şeriat, saltanat, hilafet deyip kendine 'Son halife' diye sloganlar attırıp kimsenin kafasını karıştırma...