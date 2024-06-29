Özel'den 'gri liste' açıklaması: Türkiye'yi bu utançla yüzleştiren iktidardan başkası değildi!

Çalıştayın ilk günkü programında Türkiye'nin 'gri liste'den çıkmasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün 'gri liste'den çıkmakla övünüyoruz. Buradan hatırlatalım; biz 'gri liste'ye 2021 yılında girdik. Biz 'gri liste'ye bugün son günlerde hızla yapılan bazı kanuni düzenlemeler yapılmadığı için girdik... 'Gri lis'teden çıkarılmamızdan bir gece önce 'siyasi değerlendirmelerle bizi orada tutacaklar mı' gibi tuhaf değerlendirmelerle yani özgüveni eksik bir şekilde yarım yamalak Burkina Faso'nun olduğu yerden kurtulduk. Ama üç yıldır bizi orada tutan ve Türkiye'yi bu utançla yüzleştiren iktidardan başkası değildi" dedi.





CHP'nin İstanbul Planlama Ajansı’nda düzenlediği ve üç gün sürecek "Yurt Dışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştay"ı başladı.CHP'nin yurt dışı örgütlerine ilişkin uyarılarda bulunan Özel, "Yurt dışı seçmenlerde oy kullanma oranının yüzde 50'lerde kalıyor olması hem de en üst düzey motivasyonun yaşandığı yüzüncü yıldaki seçimde dahi yüzde 50 oranında kalması ve yapılan bütün analizlerde sandığa gitmeyen seçmenin aslında Türkiye'deki iktidara yakın bakmayan, uygulamalarından memnun olmayan, sandık başına gittiği takdirde iktidardan yana oy kullanmayacak seçmen olduğuyla ilgili ortaklaşılan tespitler aslında önümüzde ne büyük bir görev, fırsat olduğunu da ortaya koyuyor. Hep birlikte biz ulaşamadıklarımıza ulaşmak, ikna edemediklerimizi ikna etmek ve onları sandığa çağırma noktasında ne kadar başarılı olursak işte aradaki fark o kadar hızla kapanacak. Ve bu sefer biz belki bir sonraki seçimden sonra hep yurt içinde hem yurt dışında birinci parti olabilmiş olmanın mutluluğunu birlikte paylaşacağız" ifadelerini kullandı."5-6 milyonu Avrupa'da olmak üzere 7 milyondan fazla vatandaşımız yurt dışında yaşıyor" diyen Özel, "CHP sadece yurt içinde 86 milyon vatandaşımızın değil eskiden gurbet dediğimiz şimdiki ikinci vatanlarındaki milyonlarca insanımızın da baba ocağıdır, baba evidir. Türkiye ittifakı sadece yurt içinde kullandığımız bir söylem değil yurt dışındaki seçmenlere de sıkça hatırlatmamız gereken ve onlarla kurmamız gereken çok önemli bir gönül bağıdır çünkü bu baba ocağının bir tane sahibi vardır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yurt dışındaki sizlerin eğitimden sağlığa, sosyal haklardan ekonomik meselelere kadar pek çok sıkıntıları çözülmesi gereken pek çok sorunları olduğun bilincindeyiz. İhtiyaç olan sorunları tespit edip doğru çözümlerin peşinden giden bir siyasi anlayışı hakim kılmak, biz öz eleştiri yapmamız gerekiyorsa biz bu öz eleştiriyi bu üç günlük çalıştayda açık yüreklilikle birbirimizin hukukuna saygı duyarak, nezaket çerçevesini terk etmeden kararlılıkla dile getirmeliyiz. Eleştiriden ve öz eleştiriden güçleneceğimizi hatalarımızı konuşmaktan çekinmememiz gerektiğini ve doğruları hep birlikte bulmamızın önemini bir kez daha altını çiziyorum. Biz sizlerin sorunlarına eğilmedikçe sizlerin iyi gününde kötü gününde yanında olmadıkça başka yapıların, oluşumların, örgütlerin bu boşluğu doldurduğunu bilmemiz lazım. Yurt dışında yaşayan Türklerin, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ya da Türkiye'yle bağı olan herkesin derdiyle dertlenmek iyi kötü gününde onunla birlikte olmak ve sorununa temas etmek çok önemli. Aksi takdirde birtakım cemaat, tarikat, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili sizinle bizimle ortak hayaller kurmayanların, Türkiye'yi Avrupa'nın bir parçası olarak değil de Türkiye'yi çok başka coğrafyaların bir parçası haline getirmek isteyenlerin, demokratik bir örgütlenme yerine bambaşka yapıların örgütlenmelerini güçlendirmeye çalışanların alan bulduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.