Samanyolu Haber /Gündem / Özışık, Soylu'ya diyet borcu mu ödüyor? /19 Mayıs 2021 11:52

Özışık, Soylu'ya diyet borcu mu ödüyor?

”Süleyman Soylu’dan Sedat Peker’e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” demesi üzerine organize suç örgütü Sedat Peker’in aralarında geçen görüntülü konuşmayı yayınlayarak ifşa ettiği yandaş gazeteci Hadi Özışık’ın, Süleyman Soylu’dan övgüyle bahsettiği konuşması ortaya çıktı.

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Kendi YouTube kanalından yayınladığı videoda işsiz kaldığı dönem için çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen Özışık, 1999’da İstanbul’a gelip Soylu’ya danışman olma hikâyesini anlatıyor. Övgüler dizdiği Süleyman Soylu’nun kendisine çok iyi imkânlar sağladığını belirten Özışık, ‘‘Ben işsizken, güçsüzken, 100 lira paraya ihtiyacım varken, Süleyman Soylu kapımı çaldı. Bana iyi maaş, makam ve altıma araba verdi.’’ dedi.

Hadi Özışık, Soylu’nun kapısını çalma hikâyesini şöyle anlattı:

”ALTIMA BİR ARAÇ VERDİ, GÜZEL BİR MAAŞ VERDİ”

“Ankara’dan İstanbul’a nasıl geldim? Süleyman Soylu aradı. O bana şöyle hitap eder ‘Hadi Ağa’. Sana bir şey söyleyeceğim ama hakikaten utanarak söylüyorum. Biz Doğru Yol Partisi iktidarı döneminde hiç bir şey yapamadık ve sizler böyle işsiz kaldınız ve elimizden de bir şey gelmiyor. Fakat şu anda benim elimden bir şey geliyor. Eğer bana kırılmazsan, Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı olacağım, bana danışmanlık yapar mısın? Hay hay dedim. Atladım geldim İstanbul’a. Süleyman Soylu ile görüştüm, oturduk şartları konuştuk. Soylu bana çok iyi imkânlar sağladı. Altıma bir araç verdi, güzel bir maaş verdi, güzel bir makam verdi. Büyük bir vefa göstermişti bana. Yan ben işsizken, güçsüzken, 100 lira paraya ihtiyacım varken, Süleyman Soylu kapımı çaldı.”

Özışık, Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürdüğü iddiaları üzerine gece yarısından sonra açıklama yapmış, durumdan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haberi olmadığını belirtmişti.


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