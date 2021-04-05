Paket servis kurtarmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ramazan ayında restoran ve lokantaları kapatılması kararı ile 1 milyondan fazla kişinin açlığa terk edildiğini belirterek, “Esnaf iflas dalgasının içinde. Sadece ocak ve şubat aylarında yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren 1561 işletme ve firma sahibi işyerini kapatmak zorunda kaldı” dedi.





CHP’li Ağbaba, ramazanda kapatılma kararı ile yeme-içme sektörünün zor duruma girdiğini kaydederek, “Ticaret Sicil gazetesi verilerine göre bu sektörlerde hizmet veren 495 işyeri ocak ayında, 1066 işyeri ise şubat ayında kapandı. Sadece iki ayda yeme-içme sektöründeki 1561 işletme iflas etti. Ramazanda esnafa yeteri kadar destek verilmemesi durumunda, hem iflaslar artacak hem de buna bağlı olarak işsizlik korkunç boyutlara ulaşacak” diye konuştu. Bu rakamlara göre şubat ayındaki kapanan işyeri sayısının ocak ayını neredeyse 2 buçuk kat geçmesi de dikkat çekti.



Diğer yandan paket servisin kurtarıcı gibi gösterilmesine karşı çıkan sektör temsilcileri, “Sektörün sadece yüzde 3’lük kesimi paket servis ile var olabiliyor. En fazla yüzde 5’e çıkar. Yüzde 95 kapanmak zorunda kalacak” diyor.







Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, paket servis ile restoran işletmeciliğin aynı şey olmadığını belirterek şunları söyledi:





“Paket servisin sektörümüzde o kadar büyük bir payı ve katkısı yok. Yani ramazanla birlikte paket servis yoğunluğu yüzde 30 artış gösterir ama pastanın tamamına baktığımızda ancak yüzde 5’ini oluşturabiliyor.”





Restoran ve kafeler kapalıyken paket servis hizmeti vermenin işletmecileri kurtarmayacağını belirten Demirer, “Bütün işi paket servis yapmak olan işletmeler kazançlı çıkabilirler ama bizim gibi işletmecilerin işi restorancılık, biz bütün yatırımımızı mekânımızın dolu olması üzerine yaptık. Şimdi mekânlarımızda yüzde 50 sınırı varken dahi para kazanamayız. Paket servislerin sektörün kurtarıcısı gibi lanse edilmesi çok yanlıştır” dedi.





YÜZDE 10 İSTİHDAM KAYBI

Ramazan yasakları ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin sona ermesinin de sektörde büyük bir istihdam kaybına sebep olacağını aktaran Demirer, “İlk etapta yüzde 10’luk bir istihdam kaybı ön görüyoruz. Bayramdan sonra da kısıtlamalara devam etmek zorunda kalırsak bu oranın çok çok üstünü görebiliriz” diye konuştu.







