Papa’dan göçmen mesajı: Akdeniz dev bir mezarlığa dönüşmesin

Papa, "Akdeniz’de hayatlarını riske ederek daha iyi bir hayat arayan göçmenleri kurtarmalıyız. Bu muhteşem deniz, yalnızca onurun gömüldüğü, uçsuz bucaksız bir mezarlığa dönüştü. Göçmenlere her şeyden önce gözyaşı, insanlık ve anlayış göstermeliyiz. Bu bizim insanlık ve medeniyet görevimiz" diye konuştu.



Bir buçuk milyara yakın kişinin oluşturduğu Katolik inancının lideri Papa Francis, büyük gençlik buluşması için bu yıl, Fransa’nın göçmenlerin kavşağı olan ve Akdeniz’den pek çok etnik kökenin buluştuğu ve birarada yaşadığı Marsilya kentini seçti.



Airbus A320 uçağıyla Marsilya-Provence Havaalanı’na inen Papa, tekerlekli sandalyede, kameraların görüş alanı dışında uçaktan indi. Başbakan Elisabeth Borne tarafından havaalanında karşılanan Papa Francis, tekerlekli sandalye eşliğinde kırmız halı üzerinde ilerledi.



Papa’nın ziyareti nedeniyle, polis, jandarma, mobil ve özel koruma birimleri de dahil 6 bin güvenlik görevlisi, tüm kentte yüksek güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik görevlilerine anti-drone, köpek ve deniz güvenliği birimleri de eşlik etti.



Ziyaretinde Marsilya’nın önemli mekanlarından Notre-Dame de la Garde Bazilikası’nda dini görevlilerle buluşan Papa Françis, burada düzenlenen ayinin ardından, diğer dinlerin temsilcileriyle birlikte Denizde Kaybolan Denizciler ve Göçmenler Anıtı’na geçti.



Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, tekerlekli sandalye kullanan Papa Francis'i denizde kaybolanlara adanan anıtın önünde karşıladı. Papa’nın göçmenler ve denizcilere adanan anıt önünde düzenlenen törene, Müslüman ve Yahudi dini temsilcileri ile SOS Mediterranee gibi, göçmenleri denizde kurtaran dernekler de katıldı.



Anıt önündeki törende ilk sözü alan, Papa’nın da yakın dostu olduğu bilinen Marsilya Başpiskoposu Jean-Marc Aveline, göçmenlere yardım yapılmamasının bir suç olduğunu dile getirdi. Başpiskopos Aveline, “Marsilya seyahatiniz sırasında bu etap şüphesiz en dokunaklı etaplardan biridir. Kendini gözümüze sunan, bu kadar güzel ve bir o kadar da huzur dolu Akdeniz aynı zamanda zalim bir mezarlığa da dönüşebilir” diye konuştu.



Aveline, şunları söyledi: “Denizcilerin denizde kaybolması elbette aileleri için bir trajedidir ancak işlerinin risklerinin de bir parçasıdır. Ama denizcilik bilmeyen erkek, kadın ve çocukların, onursuz kaçakçılar tarafından harap teknelere bindirilip ölüme mahkum edilerek, elindeki avuçlarındaki her şeyi almaları suçtur. Siyasi temsilciler bir suçun işlenmesini yasakladığında, bu da aynı derecede bir suçtur ve uluslararası deniz hukukunun ihlalidir.”



Avrupa’ya "göçmenler ve insanlık" mesajı



Başpiskoposun ardından söz alan Papa Francis, Avrupa’da yükselen aşırı sağ dalga ile göçmen karşıtı yükselen seslere karşı ‘hümanizmi’ savundu. Papa, Avrupa Birliği'nin, Kuzey Afrika'dan gelen göç akışlarını yönetmesine yardımcı olacak bir acil durum planı benimsemeye çalıştığı dönemde, Marsilya’dan tüm Avrupa’ya seslendi.



Akdeniz’e karşı konuşlanan anıtın önünde ve arkasında Akdeniz manzarasıyla tüm Avrupa’ya önemli mesajlar veren Papa, "dalgalara terk edilmiş insanların kurtarılmasının bir insanlık ve medeniyet görevi" olduğunu belirtti.



Papa, "Deniz yaşam kaynağı ama aynı zamanda kazaların trajedisini de barındırıyor. Burada, ölenlerin, hayatta kalamayanların, kurtarılamayanların hatırası önündeyiz. Gemi enkazlarını üçüncü sayfa haberi ve rakam olarak görmeye alışmayalım. Bunlar paramparça olmuş hayatlar ve hayaller. Yüreğinde taşıdığı umutlarla boğulan nice kardeşimi düşünüyorum. Böyle bir trajedi karşısında sözlerin faydası yok, icraat gerekiyor. Ama ondan önce insanlığa ihtiyacımız var, sessizliğe, gözyaşına, şefkate ve duaya ihtiyacımız var. Çatışmalardan, yoksulluktan ve çevresel felaketlerden kaçan çok sayıda insan, Akdeniz'in dalgalarında daha iyi bir gelecek arayışlarının kesin bir şekilde reddedildiğini gördü. Bu muhteşem deniz, yalnızca onurun gömüldüğü, uçsuz bucaksız bir mezarlığa dönüştü."



"Dalgalarla boğulan insanların kurtarılması gerekir"



Avrupa’da göçmenler üzerinden yapılan tartışmaları da sert eleştiren Papa, "İnsanların pazarlık kozu olarak muamele görmesine, hapsedilmesine ve acımasızca işkence görmesine boyun eğemeyiz. İğrenç kaçakçıların neden olduğu gemi kaza ve trajedilerine ve fanatizme kayıtsız kalamayız. Dalgalarda terk edildiğinde, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olan insanların kurtarılması gerekir. Bu bir insanlık görevidir, bir medeniyet görevidir" diye konuştu.



Papa Francis, geleneksel ‘Akdeniz Buluşması’ dolayısıyla, yarın Katedral’e dönüştürülen ünlü Veledrom spor salonunda, yüzbinlerce kişinin katılımıyla, dev bir ayin düzenleyecek. Ayine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak. Papa Francis, bu akşam Macron ile başbaşa bir görüşme de yapacak. Göürşmede Papa ve Macron, “iklim ve göç” konusunu ele alacak.