Para yok! AKP, Avrupa'nın göbeğinde binlerce Türk öğrenciyi ortada bıraktı

Üniversiteler, yaptıkları açıklamalarla üniversite yönetimlerinin yeni uygulama ile ilgili sorumlu olmadıklarını vurguladı.





Türk Lirası'nın Avrupa Birliği'nde geçerli kabul edilen Euro karşısında değer kaybetmesi öğrencilerin uluslararası eğitim programlarını da etkiledi.





Twitter'da @kagan_sarikaya adlı kullanıcı, "Türkiye Ulusal Ajans'ı binlerce Türk öğrenciyi gittikleri ülkelerde sözleşmelerini, taahhütlerini çoktan imzalamışken elde etmeyi hak ettikleri hibenin yarısını bile veremeyeceğini bir cuma günü atılan maille bildirerek Avrupa'nın ortasında fakirliğe mahkum etti." diyerek hibelerle ilgili öğrencilerin mağdur duruma düşürüldüğünün altını çizdi.





Kullanıcı, sorunu yaşayan Erasmus öğrencilerinin sesini duyurarak, "sorumlu kim?" sorusunu yöneltti.





İTÜ Erasmus Ofisi internet sayfasından duyurdu





İstanbul Teknik Üniversitesi Erasmus Ofisi, hibedeki kısıtlamayı internet sitesinden şöyle duyurdu:





"2021 yılı dönemi Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) faaliyeti hibe dağıtım sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmiştir.





Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan açıklamada yer aldığı üzere “2021-2027 yeni Erasmus+ Programına katılım için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza süreci devam etmektedir. Bu itibarla ilan edilen hibe tutarları geçici nitelikte olup, resmi sürecin tamamlanmasını müteakiben söz konusu miktarlarda değişiklikler olabilir”.





Hibe dağıtım sonuçları ve kurumların 2021 dönemi bütçeleri incelendiğinde, tüm üniversitelerin hibe miktarlarında olduğu gibi İstanbul Teknik Üniversitesine tahsis edilen hibe miktarında da geçmiş yıllara kıyasla önemli oranda azalma olduğu görülmektedir. İlan edilen bütçe, İTÜ olarak talep ettiğimiz bütçenin oldukça altında kalmıştır.





Kurumumuza tahsis edilen toplam bütçenin en etkin şekilde öğrencilerimize dağıtımı için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. İTÜ’ye tahsis edilen bütçe miktarının önceki yıllara göre azaltılmış olması ve Erasmus öğrenim hareketliliği hakkı kazanmış öğrenci sayısının geçtiğimiz yıllara göre daha fazla olması sebebiyle, öğrencilerimize tahsis edilen hibe miktarlarında değişikliğe gitme zorunluluğu doğmuştur. Bu itibarla 2021-2022 akademik yılında Erasmus öğrenim hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimize (tek dönem veya iki dönem fark etmeksizin) toplamda 2,5 aylık hibe desteği sağlanabilecektir.





Türkiye Ulusal Ajansı ile yapılan görüşmelerde proje bütçesinin kurumumuz hesabına aktarılmasının yakın bir zamanda olamayacağı, 2022 yılı Şubat ayını bulabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, hareketliliğe başlayan öğrencilerimizin hibelerinin tamamının (2,5 aylık) ödenmesi ancak İTÜ’ye hibe aktarımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.





Bu gecikme sebebiyle, özellikle Güz döneminde yurtdışında olacak öğrencilerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başka bir bütçeden – sonradan yerine koyulmak üzere– bir kaynak oluşturulmuştur. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından İTÜ’ye yapılacak hibe aktarımını beklemeden, hibe sözleşmesi işlemi tamamlanan öğrencilerimizin bir aylık hibeleri bu kaynaktan avans olarak hesaplarına transfer edilecektir.





"Biz sorumlu değiliz" açıklaması yapıldı





"Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmiş olan bütçenin artması ve olası hareketlilik iptalleri sonucunda bütçemizde yeterli miktar kalması durumunda, öğrencilerimize tahsis edilen hibe miktarı 2,5 aydan 5 aya kadar arttırılabilecektir. Her durumda, iki dönem hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilerimizin hareketliliklerinin ikinci dönemi için hibe ödemesi yapılamayacaktır.





Bütçe aktarımı ve ödemelerle ilgili gecikmelerin İstanbul Teknik Üniversitesi özelinde olmadığını yeniden belirtiriz.





Yeni Erasmus+ Programına (2021-2027) katılım sürecine ilişkin resmi prosedürlerde yaşanabilecek gecikmelerden veya hibe tutarlarında daha sonra meydana gelebilecek değişikliklerden Avrupa Komisyonu, Türkiye Ulusal Ajansı ve İstanbul Teknik Üniversitesi sorumlu değildir.





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