Pegasus yolcularının yarısını kaybetti

Pegasus'un Kasım yolcu sayısı yıllık yüzde 47 düşüşle 1,3 milyon oldu.







Pegasus’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada doluluk oranının Kasım ayında yüzde 75 olarak gerçekleştiği duyuruldu. 2019 Kasım’da bu oran yüzde 88,6 idi.





Kasım'da iç hatlar yolcu sayısı 2019 yılının Kasım ayına göre yüzde 34 düşüş gösterdi ve 910 bin olarak gerçekleşti. Kasım'da iç hatlarda doluluk oranı önceki yılın aynı dönemine göre 15,2 puan düşüşle yüzde 75,1 oldu.





Dış hatlarda yolcu sayısı ise aynı dönemde yıllık yüzde 63 düşüşle 390 bin oldu. Dış hatlarda doluluk oranı ise 11,9 puan düşüşle yüzde 74,6 olarak gerçekleşti.





Ocak-Kasım dönemine bakıldığında toplam yolcu sayısı yüzde 51 düşüşle 13,8 milyon oldu. Ocak-Kasım doluluk oranı ise yüzde 80,6 olarak kaydedildi. 2019'un aynı döneminde bu rakam yüzde 88,7 olmuştu.





Kasım'da THY'nin yolcu sayısındaki düşüş yüzde 65 olmuştu





Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı Kasım'da geçen yıla göre yüzde 65 düşüşle 2 milyona gerilemişti. Şirketin paylaştığı Kasım ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre yolcu doluluk oranı da aynı dönemde yıllık 20,2 puan azalarak yüzde 62,2 oldu. Ocak - Kasım döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 62.1 düşüşle 26.1 milyona geriledi. Yılın ilk 11 ayında yolcu doluluk oranı geçen yıla göre 10 puan gerileyerek yüzde 71.7’ye indi.



