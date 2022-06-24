Peker cephesinden Ağar'a cevap: Bu işi düzelt yoksa...

2012 yılında Aydın Yenipazar Cezaevi'ne giren eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, o dönem cezaevine helikopter pisti yaptırdığı iddiasıyla ilgili "Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir" dedi. Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'a yanıt olarak yaptığı bu açıklama üzerine Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur da Ağar'a 'sözlerini düzeltme' çağrısında bulundu.







Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Susurluk Davası’ndan aldığı 2 yıl hapis cezası nedeniyle Aydın Yenipazar Cezaevi yakınlarına helikopter pisti yaptırdığı iddiasını yalanlayarak, "Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır" dedi.







İş insanı Mübariz Mansimov tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev'e konuşan Ağar, helikopter pisti yaptırdığı iddiasını yalanlayarak, "Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır" dedi. Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e konuşan Ağar “İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz böyle bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı" diye konuştu.





Ağar, şunları söyledi:





"Bir tanesine cevap vereyim. Diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Ben cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok. Onun için bana yakışmaz. Çünkü onun düştüğü seviyeye düşmek bizim işimiz değil. Kendi kendine konuşuyor. Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor."





PEKER'DEN 'SADAT'TAN KÖTÜ OLURSUN' MESAJI

Ağar'ın bu sözleri üzerine Sedat Peker'in 'sözcüsü' Emre Olur konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Olur'un Ağar'a seslendiği paylaşımda "Mehmet Ağar derin devletin başı, Mübariz Mansimov’un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker’i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT’cılardan daha kötü duruma düşersin" denildi.











