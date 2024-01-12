Samanyolu Haber /Gündem / Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı /12 Ocak 2024 00:11

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, 1 asker yaralandı.

SHABER3.COM

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatı bölgesinden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede PKK'lı teröristlerin saldırısında Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

GÜLER VE GÜRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da başsağlığı mesajında "Silah arkadaşımız 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

MAYIN TEMİZLEME EĞİTİMİ YAPAN ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat şehit olmuştu. MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

* "Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır.

* Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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