Pentagon: Türkiye, S-400’den vazgeçmiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Ellen Lord, Ankara’nın Washington’un baskısına boyun eğmediğini ifade etti.Pentagon yetkilisi Lord, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeyi reddettiğini belirtti.





Sputnik’in haberine göre Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, şunları söyledi:





“Henüz aynı konumdayız, F-35 ve S-400’lerin uyumsuz olduğunu net bir şekilde söyledik. Maalesef Türkiye, S-400’le ilgili herhangi adımlar atma kararını almadı, bu yüzden biz Türkiye’deki çalışmalarımıza (Türkiye’deki F-35 parça üretimini ABD’ye taşıma çalışmaları) devam ediyoruz.”





Lord, S-400 yaptırımları kapsamında Türkiye’deki F-35 parça üretiminin büyük bir kısmını gelecek mart ayına kadar ABD’ye taşımayı planladıklarını ifade etti.





ABD Başkanı Donald Trump, içinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yapan maddeler de bulunan 738 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylamıştı.





Trump'ın imza attığı bütçe tasarısının içerisinde Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımları ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesi de yer alıyordu.