Samanyolu Haber /Dünya / Peru'dan yollanan 20 milyon dolarlık kokainin Türkiye'deki alıcısı kim? /28 Mart 2023 06:48

Peru'dan yollanan 20 milyon dolarlık kokainin Türkiye'deki alıcısı kim?

Peru, varış yeri Türkiye olan ve seramik fayansların arasında gizlenmiş 2,3 ton kokaini ele geçirdiklerini açıkladı. Peki piyasa değeri en az 20 milyon dolar olan bu zehirin Tükiye'deki alıcısı kimdi?

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Reuters’ın haberine göre yetkililer Pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında baskının başkent Lima’nın hemen yakınında bulunan ülkenin en büyük limanı El Callao’da gerçekleştiğini belirtti.

El Callao Emniyet Müdürü Luis Angel Bolanos, “Bu bildiğimiz kadarıyla ilk defa Peru limanlarında gerçekleşen ve varış noktası Türliye olan bir durum. Normalde Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa limanlarından haberdarız” dedi.


En az 20 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen kokain basın toplantısı sırasında sergilendi.

Kokainin lastik levhalara sabitlenerek tahta kutulara konulduğu, böylece bir konteynerın içindeki yüzlerce seramik karosu görünümünün yaratıldığı belirtildi.

Peru geçen sene 86,4 ton uyuşturucu ve yasa dışı madde ele geçirdi, bunların 28 tonu kokain hidroklorür maddesiydi.

BM’ye göre Peru ve komşusu Kolombiya dünyanın en büyük kokain ve koka yaprağı üretici konumunda.

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