"Pes" dedirten maddeyi geri çekti!

Elektrik dağıtım gelirlerine dair tebliğde değişiklik yapıldığını açıklayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Başkanı Mustafa Yılmaz , "Şirketler temsil/ağırlama giderini tarifeden alamayacak." dedi.





EPDK'nın tebliği sosyal medyada infiale sebep olmuş, bazı kullanıcılar; "Oldu olacak şirket sahiplerinin maaşını da biz verelim." ifadelerini kullanmıştı.





TRT PAYI, KAÇAK BEDELİ DERKEN...





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti elektrik abonelerinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Katma Değer Vergisi'nin (KDV) haricinde "kayıp-kaçak bedeli" ve "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) harcı" altında milyarlarca liralık tahsilat yapıyor.





Aboneler sadece 2019 yılında TRT'ye 1,1 milyar TL ödedi.