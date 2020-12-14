Samanyolu Haber /Ekonomi / "Pes" dedirten maddeyi geri çekti! /14 Aralık 2020 11:26

"Pes" dedirten maddeyi geri çekti!

Elektrik dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat giderlerini abonelere yıkan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz sosyal medyada infiale sebep olan maddeyi değiştirdi.

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Elektrik dağıtım gelirlerine dair tebliğde değişiklik yapıldığını açıklayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Başkanı Mustafa Yılmaz , "Şirketler temsil/ağırlama giderini tarifeden alamayacak." dedi.

EPDK'nın tebliği sosyal medyada infiale sebep olmuş, bazı kullanıcılar; "Oldu olacak şirket sahiplerinin maaşını da biz verelim." ifadelerini kullanmıştı.

TRT PAYI, KAÇAK BEDELİ DERKEN...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti elektrik abonelerinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Katma Değer Vergisi'nin (KDV) haricinde "kayıp-kaçak bedeli" ve "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) harcı" altında milyarlarca liralık tahsilat yapıyor. 

Aboneler sadece 2019 yılında TRT'ye 1,1 milyar TL ödedi.
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