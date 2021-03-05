Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları son 30 ayın zirvesinde /05 Mart 2021 12:16

Petrol fiyatları son 30 ayın zirvesinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC +), petrol piyasalarının daha hızlı toparlanmaya başlaması ve ham petrol fiyatlarını yüzde 1'den fazla artırmasıyla üretim artışına gitmemeye karar verdi.

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OPEC+ ülkelerinin üretim kısıtlamalarını gevşetmeme yönünde aldığı karar, petrol fiyatlarını yüzde 1'den fazla artırdı ve böylelikle fiyatlar son 30 ayın zirvesine ulaştı.

Suudi Arabistan etkisi?

Üretimdeki mevcut kısıtlamaların gevşetilmemesi kararında, Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini bir ay daha uzatacağı iddiasının etkili olduğu düşünülüyor. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman da, kartelin petrol piyasalarının toparlanmasıyla ilgili belirsizlik sürerken 'dikkatli ve proaktif bir yaklaşım' izlemeyi seçtiğini kaydetti.

Bu gelişmelerin etkisiyle, mayıs ayında beklenen teslimatlar için Brent petrol yüzde 1.74 değer kazanarak varil başına 67.90 dolara yükseldi ve 2018 yılının kasım ayından bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü. ABD hafif petrolü (WTI) ise nisan teslimatları için yüzde 1.60 artışla varil başına 64.85 dolara yükselerek, son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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