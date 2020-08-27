Samanyolu Haber /Spor / PFDK'den Fenerbahçe’ye corona cezası! /27 Ağustos 2020 19:44

PFDK'den Fenerbahçe’ye corona cezası!

Fenerbahçe, talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'dan para ve uyarı cezası aldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye ‘talimatlara aykırılık’ nedeniyle 24 bin lira para ve ihtar cezası verdi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'dan para ve uyarı cezası aldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye ‘talimatlara aykırılık’ nedeniyle 24 bin lira para ve ihtar cezası verdi.

Kurulun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

“FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Özel müsabakasında; Covid-19 PCR test sonuçlarının TFF ile paylaşılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, kulübe tescilli olmayan sporcuların özel müsabakada oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PFDK'den Fenerbahçe’ye corona cezası! Sonraki Haber >>

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:46