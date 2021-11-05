Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor





ABD merkezli ilaç devlerinden birbiri ardına Kovid ilacı açıklaması geliyor. Merck'in Molnupiravir isimli hapının ardından Pfizer de Kovid'e karşı ilaçlı tedavi geliştirdiğini duyurdu.

Pfizer'in açıklamasına göre deney aşamasındaki yeni bir hapı içeren tedavi, Kovid'i ağır geçirme riski taşıyan yetişkinler için hastaneye yatış veya ölüm olasılığını yüzde 89 oranında azaltıyor.

Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı.

Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.

Pfizer'in açıklamasına göre araştırmaya katılanlara yeni hap ile piyasada olan antiviral ilaç ritonavir birlikte verildi. Paxlovid adı verilecek bu bileşik tedavide, günde iki kez üçer hap içilecek.

Pfizer, acil kullanım yetkisi başvurusu kapsamında ön deney sonuçlarını ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) teslim edeceğini belirtti.

1219 hasta üzerinde çalışan Pfizer, obezite veya ileri yaş gibi ciddi hastalık gelişimi için en az bir risk faktörü olan hafif ve orta şiddette Kovid tanısı konan kişiler arasında hastaneye yatışlar veya ölümleri inceledi.

Bunlar içinden semptomların başlamasından itibaren 3 gün içinde Pfizer ilacı verilenlerin sadece yüzde 0.8'i hastaneye kaldırıldı ve tedaviden 28 gün sonra hiçbiri ölmedi.

Plasebo verilen grupta ise hastaların yüzde7'si hastaneye kaldırıldı ve 7'si öldü.

Semptomların başlamasından itibaren 5 gün içinde ilaç verilenlerden de benzer sonuçlar geldi. Tedavi görenlerin yüzde 1'i, plasebo grubunun ise yüzde 6.7'si hastaneye kaldırıldı. Plasebo grubu 10 ölü verdi.

Antiviral ilaçlardan en çok etkiyi alabilmek için enfeksiyon yayılmadan önce mümkün olduğunca erken kullanılması gerekiyor.

Merck'in deneyinde ilaç semptomların başlamasından itibaren 5 gün içinde verilmişti.

Pfizer, tedavinin yan etkilerini ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak hem tedavi hem de plasebo hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinde olumsuz reaksiyonların meydana geldiğini söyledi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bu veriler, düzenleyici kurumlardan onay aldığı takdirde oral antiviral adayımızın hastaların hayatını kurtarma, Kovid enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve 10 hastaneye yatıştan 9'unu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor."

Bulaşıcı hastalık uzmanları, Kovid'i yaygın aşı kullanımı yoluyla önlemenin pandemiyi kontrol etmenin en iyi yolu olmaya devam ettiğini, ancak Amerikalıların yalnızca yüzde 58'inin tam aşılı olduğunu ve dünyanın birçok yerinde aşıya erişimin sınırlı olduğunu belirtti.

Pfizer'in proteaz inhibitörleri sınıfından ilacı, koronavirüsün çoğalmak için ihtiyaç duyduğu bir enzimi bloke etmek üzere tasarlanmış bulunuyor. Merck'in Molnupiravir'i ise virüsün genetik koduna hatalar sokmak için tasarlanmış farklı bir etki mekanizmasına sahip.