Samanyolu Haber /Gündem / Piskopos Delville: Aynı anda oruç tutuğumuz için çok mutluyuz /02 Nisan 2023 23:38

Piskopos Delville: Aynı anda oruç tutuğumuz için çok mutluyuz

Belçika’nın Liège eyaletinde farklı dinleri mensup davetlilerin katıldığı Geleneksel Diyalog İftarı gerçekleştirildi.

Piskopos Delville: Aynı anda oruç tutuğumuz için çok mutluyuz

Aktif Dernekler Federasyonu (Fedactio) Liège Temsilciliği ve La Tulipe Derneği’nin ev sahipliğinde yapılan iftarda, Liège Başpiskoposu Jean-Pierre Delville, farklı kültür ve dinlerin mensupları, Saint Edigo Kurumu temsilcileri, Liege Belediyesi Temsilcileri ve Fedactio Liege gönüllüleri bir araya geldi. 

KENDİ İÇ VE DIŞ DÜNYAMIZDA DERİNLEŞME 

Geceye katılan Liège Piskoposu Jean-Pierre Delville, “Bu sene ramazan bizlerin oruçları ile aynı döneme geldiği için çok anlamlı. Bu davetin kendi iç ve dış dünyamıza doğru derinleşme olmasından çok etkilendik" dedi.

Liege Fedactio adına Dursun İlbay konuşmasında, “Fedactio, Belçika’da her gün farklı kültür ve topluluklardan insanlarla yeni bağlantılar kuran bir organizasyondur. Sosyal bağların bozulduğu ve birlikte yaşamanın sarsıldığı bir ortamda, Ramazan’ın sunduğu bu fırsatı bir araya gelmek için değerlendirmek istedik. Davetimizi kabul edip bizlere misafir olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Liege Belediyesi adına konuşan meclis üyesi, "Belediye başkanımız dahil tüm belediye çalışanlarını temsil ederek buradayım. Sizleri senelerdir takip ediyoruz, Belçika’da okullarınızın olduğunu biliyoruz ve onları da uzaktan takip ediyoruz. Çalışmalarınızdan
dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Belçika Liege Belediyesi’nin Fedactio liege ile olan bağının devam etmesini diliyorum" açıklamasını yaptı.

BİZLERİ DAVET ETMEYİ UNUTMAYIN

Konuşmaların ardından salonda okunan akşam ezanı ile iftarlar açıldı ve masalarda karşılıklı samimi konuşmalar ile gece devam etti.  Katılımcılardan  “İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyoruz. Sizinle birlikte olmaktan ve tanımaktan çok memnunuz. Bir sonraki programda bizleri davet etmeyi unutmayın.” ifadelerini kullanarak memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Piskopos Delville: Aynı anda oruç tutuğumuz için çok... Sonraki Haber >>

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

Almanlar semazenlere hayran kaldı

Almanlar semazenlere hayran kaldı

Sinan Ateş'in ablası video ile adalet çağrısı yaptı

Sinan Ateş'in ablası video ile adalet çağrısı yaptı

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı

İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu

İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:54:30