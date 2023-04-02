Piskopos Delville: Aynı anda oruç tutuğumuz için çok mutluyuz

Aktif Dernekler Federasyonu (Fedactio) Liège Temsilciliği ve La Tulipe Derneği’nin ev sahipliğinde yapılan iftarda, Liège Başpiskoposu Jean-Pierre Delville, farklı kültür ve dinlerin mensupları, Saint Edigo Kurumu temsilcileri, Liege Belediyesi Temsilcileri ve Fedactio Liege gönüllüleri bir araya geldi.







KENDİ İÇ VE DIŞ DÜNYAMIZDA DERİNLEŞME





Geceye katılan Liège Piskoposu Jean-Pierre Delville, “Bu sene ramazan bizlerin oruçları ile aynı döneme geldiği için çok anlamlı. Bu davetin kendi iç ve dış dünyamıza doğru derinleşme olmasından çok etkilendik" dedi.





Liege Fedactio adına Dursun İlbay konuşmasında, “Fedactio, Belçika’da her gün farklı kültür ve topluluklardan insanlarla yeni bağlantılar kuran bir organizasyondur. Sosyal bağların bozulduğu ve birlikte yaşamanın sarsıldığı bir ortamda, Ramazan’ın sunduğu bu fırsatı bir araya gelmek için değerlendirmek istedik. Davetimizi kabul edip bizlere misafir olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.









Liege Belediyesi adına konuşan meclis üyesi, "Belediye başkanımız dahil tüm belediye çalışanlarını temsil ederek buradayım. Sizleri senelerdir takip ediyoruz, Belçika’da okullarınızın olduğunu biliyoruz ve onları da uzaktan takip ediyoruz. Çalışmalarınızdan

dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Belçika Liege Belediyesi’nin Fedactio liege ile olan bağının devam etmesini diliyorum" açıklamasını yaptı.





BİZLERİ DAVET ETMEYİ UNUTMAYIN





Konuşmaların ardından salonda okunan akşam ezanı ile iftarlar açıldı ve masalarda karşılıklı samimi konuşmalar ile gece devam etti. Katılımcılardan “İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyoruz. Sizinle birlikte olmaktan ve tanımaktan çok memnunuz. Bir sonraki programda bizleri davet etmeyi unutmayın.” ifadelerini kullanarak memnuniyetlerini dile getirdiler.



