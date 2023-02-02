Polis kurbanlarının aileleri Tyra Nichols'un cenazesinde bir araya geldi

Törende bir grup şarkıcı ve Afrika enstrümanları çalan davulcular kilisenin önüne, Nichols'un büyük beyaz bir çiçek demetiyle örtülen siyah tabutuna doğru ilerledi.



Sivil haklar lideri rahip Al Sharpton, anma konuşmasına polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd, Botham Jean, Eric Graner ve Breonna Taylor'ın cenazeye katılan aile üyelerini tanıtarak başladı.



Tyre Nichols'un ölümüyle bağlantılı hepsi siyah beş polis memuru için "haydut" ve "hain" diyen Sharpton, "Polis teşkilatına kendi kendinize girmediniz. İnsanlar size bu kapıyı açabilmek için yürüyüşler düzenlemek, hapse girmek ve hayatlarını kaybetmek zorunda kaldı. Ne hakla bu fedakarlıklar sanki bir hiç uğrunaymış gibi davranabildiniz?" dedi.



Sharpton daha sonra, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i konuşma yapmak üzere davet etti.



Harris, "Sizinle birlikte yas tutuyoruz, ülkemizin halkı sizinle birlikte yas tutuyor" dedi ve Nichols'un dövülmesinin polisin kamu güvenliğini sağlama görevine ters düşen "vahşi bir eylem" olduğunu belirtti.



Harris, "Şunu sormak gerekir, halkın güvenliğini sağlamak için olsaydı bugün Tyre Nichols bizimle birlikte olmaz mıydı? Onun da güvende olma hakkı yok muydu? Bu nedenle, kamu güvenliği dediğimizde, bunun en gerçek haliyle ne anlama geldiğini anlamalıyız. Tire Nichols güvende olmalıydı” diye konuştu.



Kongre'den George Floyd Adalet ve Polis Yasası'nı geçirmesini isteyen Harris, "Bunu geciktirmemeliyiz. Bu reddedilemez, tartışma kabul etmez" dedi.



Rahip Lawrence Turner, Nichols için "Çok erken giden, yaşama, özgürlük, mutluluk, insan onuru, gün batımını bir kez daha seyretme, annesini kucaklama, arkadaşlarıyla zaman geçirme, çocuğunu kucaklama ve yaşlanma hakkı elinden alınan iyi bir kişi, iyi bir ruh, bir baba, bir erkek kardeş, bir arkadaş ve bir insandı" dedi.



Cenaze sırasında büyük ekranlarda Nichols'un fotoğrafları ve ölümünün ardından çıkan protesto gösterilerinin görüntüleri yayınlandı.



Törende amatör bir fotoğrafçı olan Nichols'un çektiği bazı manzara fotoğrafları da gösterildi.



Nichols'un ölümünü izleyen üç haftada beş polis memuru kovuldu ve cinayetle suçlandı. Bu polislerin teşkilat içindeki özel birimi kapatıldı.



Bunların dışında iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Memphis İtfaiye Teşkilatı'nın acil durum çalışanları ve liderleri de kovuldu. Yetkililer gelecek günlerde daha fazla ceza gelebileceğini söylüyor.



Tyre Nichols'un dövüldüğü anların görüntüleri ailesinin baskısıyla yayınlanmıştı. Görüntülerde polis memurlarının Nichols'u yere yatırdığı, defalarca yumrukladığı ve coplarla saldırdığı görülüyordu.





Tyre Nichols'un öldürüldüğü Tennessee eyaletinin Memphis kenti sivil haklar hareketi lideri Martin Luther King Jr'nin de suikasta uğradığı kent.



15 Ocak 1929’da doğan Martin Luther King, 1968'de öldürüldüğünde 39 yaşındaydı. King, 1964’te İnsan hakları Yasası, 1965’te de Oy Kullanma Hakları Yasası’nın kabul edilmesinde önemli rol oynamıştı.