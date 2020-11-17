Polis kurşunuyla ölen Kemal Kurkut davasında sona doğru

"Bu dava bizim için bir işkenceye dönüştü. Artık bu işkencenin bitmesini istiyoruz."





Bu sözler, 21 Mart 2017’de Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına katılmak isterken polis tarafından öldürülen 23 yaşındaki Kemal Kurkut'un ağabeyi Ercan Kurkut'a ait. Ercan Kurkut, 3 yıldır kardeşinin ölümüyle suçlanan polis memuru Y.Ş.'nin yargılandığı davayı uzaktan takip etmek zorunda. Çünkü "siyasi" olduğunu söylediği bir dava nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış, hapse girmemek için de Almanya'ya yerleşmiş. Kardeşinin ölümünden beri her gelişmeleri uzaktan takip ediyor. Yargılamadan bir beklentisi olmadığını söyleyen Kurkut, davanın bir an önce bitmesini istiyor:





"Her mahkeme biz Kemal'le sanki bir daha ölüyoruz. Bu 3 yıl süre içerisinde her gün ölüyorsun. Biz artık ölmek istemiyoruz. Artık bitsin. Biz de kurtulalım, onlar da kurtulsun. Zaten ceza vermeyecekler. Biz bunu da biliyoruz. Artık iç hukuk tükensin, adaleti geç de olsa dışarıda arayalım."





Kurkut Ailesi neden ümitsizliğe kapıldı?





Kurkut Ailesi'ni bu denli ümitsizliğe iten olaylar silsilesi, 23 yaşındaki Kemal'in öldürülmesinden sonra yapılan "canlı bomba şüphesi ile vurulduğu" açıklaması oldu. Aile, bu açıklama ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü Kemal, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde okuyor, keman çalıyor ve çevresinde "hayat dolu biri" olarak tanınıyordu.



