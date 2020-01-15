Samanyolu Haber /Gündem / Polis mağazadan hırsızlık yaparken yakalandı /15 Ocak 2020 16:36

Polis mağazadan hırsızlık yaparken yakalandı

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan bir çift bot çalan kişinin polis olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Gazete Fersude'nin iddiasına göre Ankara’daki bir AVM’de, 12 Ocak akşamı saat 19.00 sıralarında yaşanan olay şöyle gelişti:

A.S., girdiği spor mağazasından bir çift bot alıp, çantasına koydu. Mağazadan çıkacağı sırada ise bottaki alarm çaldı. Mağaza görevlileri tarafından içeri davet edilen A.S.’nin çantasında yapılan aramada bir çift bot olduğu görüldü.

Botları satın aldığına dair kasa fişi sorulan A.Ş.’nin herhangi bir ödeme yapmadığı belirlendi. Barkodda da kesik olduğu gözlemlendi.

Mağaza yetkilileri durumu polise bildirdi. Gelen polislerin kimlik sorduğu A.S. ise cüzdanından polis kimliğini çıkardı. Polis kimliğini gören diğer polisler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde Güven Timleri’nde çalıştığı belirtilen polis memuru, hırsızlık suçlamasını kabul etmedi.

Mağaza yetkililerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan polis memuru, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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