Polis ve jandarmaya koçan kotası getirilmiş: Yolda yürüyene bile ceza mı geliyor?

2020 yılı trafik ceza hasılatının 4 milyar 700 milyon lira dolayında olduğun belirten CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 2021 yılı için trafik cezalarında çıtanın yükseltildiğini resmi olarak açıkladığını belirterek, “Hükümet, 2021 yılındaki hedefini tutturmak adına emniyet ve jandarmaya kota uygulaması getirdi. Böylelikle trafik cezalarından 6 milyar liranın üzerinde para toplanması hedefleniyor. Bu da vatandaşa daha fazla ceza kesilmesi anlamına geliyor” dedi.





TÜRKİYE VERGİ CENNETİ OLDU





Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre son dönemlerde kesilen trafik cezalarıyla vatandaşın soyulup, soğana çevrildiğini ileri süren CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya açıklamasını şöyle sürdürdü:





– AKP hükümetinin yeni para kaynağı trafik cezaları olmuş. Vatandaştan toplanan vergiler israfa, saltanata, gereksiz yerlere, yandaş müteahhitlerin yüksek maliyetli ihalelerine harcanınca, AKP Hükümeti de yeni para kaynağı olarak son dönemlerde trafik cezalarından medet ummakta. Utanmasalar, yolda hızlı yürüyene ceza kesecekler. Türkiye'de vatandaş sıfır araç alırken dünyanın en yüksek vergisini ödüyor. Neredeyse araç bedelinin üç katı vergi veriyor. Halkımız milli gelire göre dünyanın en pahalı benzinini almak zorunda kalıyor, geçmediği köprüye, otoyola para ödüyor. Maalesef, Türkiye vergi cenneti oldu.





BÜTÇE AÇIĞI CEZALARLA KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR







AKP iktidarının bütçe açığını trafik cezalarıyla kapatmayı planladığını da iddia eden CHP Milletvekili Yılmazkaya, açıklamasını şöyle tamamladı:





– AKP İktidarı, gelene-geçene ceza kesmeyi bırakın, arabasını kullanmayan vatandaşa da bile ceza kesmeye başladı. Nasıl köprüden geçmeyen vatandaş köprünün parasını ödemek zorunda kalıyorsa, trafik cezalarında da aynı yöntem uygulanmakta. Vatandaştan toplanan vergiler gereksiz yerlere harcanınca, yandaşlara ihaleler yüksek maliyetlerle bol keseden verilince, israf ve saltanat İktidarı yolsuzluklarla ülke kaynaklarını tüketince, doğal olarak hazinenin kasasında para kalmadı.





– AKP iktidarı, boşalan hazinenin kasasını doldurmak için vatandaşa IBAN numarası göndermesine rağmen, halktan umduğunu bulamayınca, kaynak olarak trafik cezalarından topladığı geliri artırmanın derdine düştü. Hedefe ulaşabilmek için de İçişleri Bakanlığı, Hazineye yeni kaynak sağlamak adına jandarma ve emniyet birimlerine vatandaşa bol bol ceza kesmeleri için kota uygulaması getirdi. Polis ve jandarmanın maliye personeli gibi vatandaştan para toplaması için cezalara ağırlık vermesi yönünde talimat veren Saray Hükümeti, zor durumdaki vatandaşın bu cezaları nasıl ödeyeceğini düşünmemektedir. Sadece kendi konforunu düşünen Saray, lüks ve şatafatı için saltanatına kaynak aramanın derdindedir.