Prof. Ali Ülkü Azrak, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kurucularından Prof. Ali Ülkü Azrak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti.





Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Prof. Azrak, 87 yaşındaydı.





EŞİ DE KORONAVİRÜS'TEN ÖLDÜ





Prof. Ali Ülkü Azrak’ın eşi de kısa süre önce Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.





İstanbul Üniversitesi, Azrak’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu: “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı kıymetli hocamız Prof. Ali Ülkü Azrak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.”





PROF. ALİ ÜLKÜ AZRAK KİMDİR?





1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1971-1979 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak görev aldı.





1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kuran isimler arasında yer aldı.





YÖK ÜYELİĞİ YAPTI





1982 yılında profesör olan Ali Ülkü Azrak, emekli olduğu 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yönetim bilimleri anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.





2001-2005 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliği görevinde bulundu.