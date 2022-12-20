Puma skandalında ikinci perde





Lambrecht'in açıklaması üzerine Rheinmetall ve Krauss-Maffei Wegmann'ın hisselerinde yüzde 7 düşüş yaşandı. İki firmadan da aksaklıklara ilişkin açıklama gelmedi.

Lambrecht, Alman Rheinmetall firmasının Krauss-Maffei Wegmann ile birlikte ürettiği Puma piyade muhabere araçlarının son başarısızlıklarını "büyük bir gerileme" olarak tanımladı ve konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor istediğini bildirdi."Birliklerimiz, silah sistemlerinin savaşta bile sağlam ve istikrarlı olmasına güvenebilmeli" dedi.Lambrecht ayrıca, NATO müttefiklerine ülkesinin 2023'ten itibaren ortak görev gücünün bir parçası olarak hazır olma yükümlülüğünü yerine getireceği güvencesini verdi.Alman Spiegel dergisi hafta sonu yayınladığı bir haberde, NATO'nun gelecek yılki çok yüksek hazırlık seviyesine sahip ortak görev gücü için tasarlanan 18 Puma tankının, bir atış tatbikatı sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle operasyonel olmadığını bildirmişti.Alman Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hedefin Puma tanklarını mümkün olan en kısa sürede operasyonel hale getirmek olduğu belirtildi. Bu arada, bir bakanlık sözcüsünün "yedek çözüm" olarak tanımladığı plana göre Alman ordusunun 1 Ocak'tan itibaren Puma'nın öncül modeli olan Marder tanklarını kullanması bekleniyor.Almanya 100 milyar euroluk savunma bütçesi ile neler satın alabilir?Almanya, Ukrayna savaşının ardından savunma harcamalarını arttırma ve ordusunu modernize etmeyi taahhüt etmiş ve hükümet bu yılın bütçesinde savunma yatırımları için 100 milyar euro ayırmıştı.