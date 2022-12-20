Samanyolu Haber /Dünya / Puma skandalında ikinci perde /20 Aralık 2022 10:29

Puma skandalında ikinci perde

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, son yapılan askeri tatbikatlarda bazı Puma tanklarının hizmet dışı bırakılmasının ardından açıklama yaparak, Almanya'nın güvenilir oldukları kanıtlanana kadar daha fazla Puma piyade tankı satın almayacağını duyurdu.

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Lambrecht, Alman Rheinmetall firmasının Krauss-Maffei Wegmann ile birlikte ürettiği Puma piyade muhabere araçlarının son başarısızlıklarını "büyük bir gerileme" olarak tanımladı ve konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor istediğini bildirdi.

"Birliklerimiz, silah sistemlerinin savaşta bile sağlam ve istikrarlı olmasına güvenebilmeli" dedi.

Lambrecht ayrıca, NATO müttefiklerine ülkesinin 2023'ten itibaren ortak görev gücünün bir parçası olarak hazır olma yükümlülüğünü yerine getireceği güvencesini verdi.

Alman Spiegel dergisi hafta sonu yayınladığı bir haberde, NATO'nun gelecek yılki çok yüksek hazırlık seviyesine sahip ortak görev gücü için tasarlanan 18 Puma tankının, bir atış tatbikatı sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle operasyonel olmadığını bildirmişti.

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Lambrecht'in açıklaması üzerine Rheinmetall ve Krauss-Maffei Wegmann'ın hisselerinde yüzde 7 düşüş yaşandı. İki firmadan da aksaklıklara ilişkin açıklama gelmedi.

Alman Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hedefin Puma tanklarını mümkün olan en kısa sürede operasyonel hale getirmek olduğu belirtildi. Bu arada, bir bakanlık sözcüsünün "yedek çözüm" olarak tanımladığı plana göre Alman ordusunun 1 Ocak'tan itibaren Puma'nın öncül modeli olan Marder tanklarını kullanması bekleniyor.

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