"Putin görevden ayrılsa bile..."

Moksova yönetiminin Ukrayna saldırısı Rusya'nın batı komşularında halen devam eden bir tedirginliğin de başlamasına neden oldu.





Bu ülkelerden birisi olan Litvanya'nın Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise yaptığı açıklamada Putin gitse bile Rusya'yı halen "tehdit" olarak göreceklerini söylediği ifade edildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, gündeme ilişkin konuları Finlandiya Haber Ajansı'na (STT) değerlendirdi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, gündeme ilişkin konuları Finlandiya Haber Ajansı'na (STT) değerlendirdi.

'MOSKOVA'DAKİ İKTİDAR DEĞİŞSE BİLE RUSYA'YI HER ZAMAN TEHDİT OLARAK GÖRECEĞİZ'





Gabrielius Landsbergis, Finlandiya ve İsveç'in, NATO üyelik müzakerelerinde takılı kalmasının Rusya için bir "zafer" olacağını öne sürdü.Landsbergis, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile devam eden anlaşmazlığın "çözülebileceğine inandığını" aktardı.Landsbergis, "Bu, NATO'nun güvenilirliği ile ilgili. Başvurular kabul edilmezse veya müzakereler gerçekten uzun sürerse, Rusya için bir zafer olur. Bunun hızla ilerlemesinin tüm NATO ülkelerinin çıkarına olduğuna inanıyorum" dedi.Gabrielius Landsbergis, Litvanya'nın, Rusya'yı Ukrayna'yı işgali nedeniyle "terör devleti" ilan eden dünyadaki ilk ülke olduğunA dikkat çekerek, Rusya'nın, Litvanya için bir "tehdit" olduğunu söyledi.Landsbergis, "Rusya ile sınırı olan her ülke endişe etmeli. Rusya tehlikeli, öngörülemeyen bir devlettir. Bu nedenle NATO'ya katıldık, bu yüzden şimdi NATO'dan doğudaki üyelerdeki askeri varlığını artırmasını istedik" diye konuştu.Landsbergis, Rusya'nın gelecekte kıtadaki herhangi bir güvenlik mimarisinin parçası olmaması gerektiğini ve Rusya'nın evrensel tüm normları ve kuralları ihlal ettiğini dile getirerek, "Savaş bittikten ve Moskova'daki iktidar değiştikten sonra bile Rusya'yı "tehlikeli bir ülke" olarak göreceğiz" dedi.