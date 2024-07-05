Putin: Trump’ın Ukrayna’da savaşı bitirme planını ciddiye alıyoruz

Euronews'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Perşembe günü Astana’da düzenlenen zirvesinde yaptığı basın açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski başkanı ve önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump’ın “Ukrayna’da savaşı bitirme planını çok ciddiye aldıklarını” belirtti.



“Bir başkan adayı olarak Bay Trump’ın Ukrayna’daki savaşı bitirmeyi istediğini ve buna hazır olduğunu belirtmesini çok ciddiye alıyoruz” diyen Putin, Trump’ın nasıl bir plan yaptığının “kritik bir mesele” olduğunu da sözlerine ekledi.



“Bunu tam olarak nasıl yapacağına dair planlarını görmedim, ve bu kritik bir mesele. Ama bu ifadeleri samimi şekilde sarf ettiğine dair hiçbir şüphem yok.”



Putin, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ı Trump’a tercih edeceklerini söylemiş, “Amerikan halkı hangi lidere güveniyorsa onunla çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.



Putin'in açıklamasına yanıt vermekte gecikmeyen Donald Trump ise "Putin benim hayranım değil' açıklamasında bulunmuştu.



Rusya, ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Kırım yarımadasını işgal etti.



Kırım'ın işgalinden kısa sonra, Donbas'ta yer alan, nüfusu etnik Rus ağırlıklı olan Luhansk ve Donetsk oblastları da Rusya'nın desteğiyle Ukrayna yönetimine savaş açtılar ve tanınmayan iki cumhuriyet kurdular. Sonrasında Rusya, Ukrayna işgali kapsamında bu iki cumhuriyeti de ilhak etti.



2022 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Rusya, Ukrayna'nın "Nazilerden arındırılması gerektiğini" öne sürerek ülkeye karşı geniş çaplı bir işgal başlattı ve bilhassa Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar hala sürüyor.