Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in özel danışmanı istifa ettikten sonra Türkiye'ye mi kaçtı? /24 Mart 2022 08:09

Putin'in özel danışmanı istifa ettikten sonra Türkiye'ye mi kaçtı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais, istifa etti. Chubais istifasının nedenini açıklamadı ancak istifa kararını Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak aldığı düşünülüyor.

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Chubais'e yakın bir kaynak, eski özel temsilcinin Rusya'yı terk ettiğini ve ülkesine geri dönme niyeti olmadığını söyledi.

Rus basını Chubais'in eşiyle birlikte Türkiye'de olduğunu yazdı.

Kommersant gazetesi, Chubais'in İstanbul'da çekildiğini bildirdiği fotoğrafını paylaştı.

Chubais, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası istifa eden ilk üst düzey yetkili oldu.

Rusya'dan ise henüz Chubais'in istifasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Boris Nemtsov'un fotoğrafını paylaşmıştı

İktisatçı olan ve eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yönetiminde de görev yapan Chubais, Rusya'da yaklaşık 30 yıl önce yapılan özelleştirmelerin mimarıydı.

Chubais, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Facebook hesabından 2015'te öldürülen Rus muhalif lideri Boris Nemtsov'un fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşım, savaş karşıtı bir protesto olarak algılanmıştı.

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Rusya'da, son dönemde Ukrayna'daki savaşı eleştirenlere yönelik baskılar arttı.

"Sahte haber yaymayı suç sayan" bir kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Rusya'da birçok haber kanalı kapatıldı.

Gazeteci Alexander Nevzorov hakkında ise sosyal medyada Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir hastaneye düzenlediği saldırılar ile ilgili yaptığı paylaşımlar yüzünden soruşturma açıldı.
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