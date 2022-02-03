Raindrops TV'den Regaib Kandili Özel Programı

Bir Hadis-i Şerif'te Regaib kandili için “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul edilir: Recep’in ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.” denir. Recep ayının ilk cuma gecesi de Regaib kandili olarak yad edilir.





Raindrops TV'de bu özel gece için özel bir program yayınladı. Kemal Gülen'in sunduğu programda;

• Kuran-ı Kerim,

• Mevlid-I Şerif,

• Kaside,

• Özel sohbetler,

• Dünyadan naatlar, ilahiler, salavatlar

• Geceye özel mesajlar

• Ve Regaib Kandili duası yer aldı.



