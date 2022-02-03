Samanyolu Haber /Gündem / Raindrops TV'den Regaib Kandili Özel Programı /03 Şubat 2022 20:46

Raindrops TV'den Regaib Kandili Özel Programı

Raindrops TV, Kemal Gülen'in sunumu ve özel konukların katılımıyla Regaib Kandili için özel bir program düzenledi. Program Raindrops TV'nin Youtube kanalından yayınlandı.

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Bir Hadis-i Şerif'te Regaib kandili için “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul edilir: Recep’in ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.” denir. Recep ayının ilk cuma gecesi de Regaib kandili olarak yad edilir. 

Raindrops TV'de bu özel gece için özel bir program yayınladı. Kemal Gülen'in sunduğu programda;
 
• Kuran-ı Kerim, 
• Mevlid-I Şerif, 
• Kaside, 
• Özel sohbetler, 
• Dünyadan naatlar, ilahiler, salavatlar 
• Geceye özel mesajlar
• Ve Regaib Kandili duası yer aldı. 

Bunun yanı sıra programı Cemil Tokpınar, Emine Eroğlu, Hamza Bilgiç ve Prof.Dr.Suat Yıldırım da konuk olarak katıldı. Program Youtube'da https://www.youtube.com/watch?v=8D5ZjzyID-g adresinden yayınlandı.
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