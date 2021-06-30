Resmi Gazete'de dikkat çeken karar

2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği’nin alınan kararlardan muaf tutulması dikkat çekti.







Sözcü'de yer alan habere göre, kamu kurumlarında 2020 yılındaki taşıt sayıları, 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yayımlanan genelgeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tasarrufun saraydan başlaması gerektiğini belirten Özel, “Kamuda tasarruf için ilk iş, günlük gazete alınmasını sonlandırmak değil, sarayın lüks harcamalarını kısmak olmalı. Sarayın lüks uçak ve helikopterlerden oluşan taşıt filosunu yarı oranında azaltmakla işe başlayın” ifadesini kullandı.





CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Resmi Gazete'de yayımlanan ‘tasarruf tedbirleri' başlıklı genelgeye ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.





Ülkenin tüm kaynaklarını israf edenlerin, şimdi tasarruftan bahsettiğine vurgu yapan Torun, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tarafından yayınlanan sözde tasarruf genelgesi, israfa teslim olmuş bir zihniyetin ‘tasarruf' kelimesinin anlamından bile bihaber olduğunu gözler önüne sermiştir. 19 yıllık devri iktidarlarında, ülkemizin tüm kaynaklarını israf edenler, şimdi çıkmış tasarruftan bahsediyor. ‘İtibardan tasarruf olmaz diyenler' tasarrufu ise belediyelerden bekliyor. Genelgede görüyoruz ki tasarruf tedbirlerinden sadece Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı muaf tutuluyor. Yani Erdoğan kendi yayınladığı tasarruf genelgesinde kendisini muaf tutuyor. Açıkça, ‘Ben israfa devam edeceğim' diyor. Sadece bu düzenleme bile devlet yönetimindeki çürümüşlüğün resmidir" dedi.





Torun, genelgede belediyelerin kreş yapmasının dahi israf sayıldığını vurgulayarak, “Bizim belediyelerimiz göreve gelir gelmez, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimlerinin israf düzenine, lüks araç saltanatına, yetim hakkının yandaş dernek ve vakıflara aktarılmasına dur demiştir. Ama bu genelgede görüyoruz ki; bu iktidarın tasarruftan anladığı, belediyelerimize ‘Kreş yapmayın' demekten ibarettir. Yavrularımız için kreş yapmayı israf olarak gören bu iktidarı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Milletin parasını cebe indirirken susanlar, artık kreş yapmayı israf sayacak kadar aklını kaybetmiştir. Günlük gazete alımlarını sınırlandırmayı da tasarrufta ilk iş olarak görmek ancak bu sorunlu zihniyete yakışır" diye konuştu.





Torun sözlerine şöyle devam etti:





"Bin odalı saraylarda lüks içinde yaşayanların, yazlık, kışlık, uçan saraylarda sefa sürenlerin, kamuda 3-5-10 maaşla zenginliğine zenginlik katanların tasarruftan bahsetmesi tek kelimeyle milletin aklıyla alay etmektir, samimiyetsizliktir.





Bu iktidar düştüğü israf çukurundan, milleti kandırarak çıkamazlar. And olsun ki; halkımızla birlikte iktidara geldiğimizde, tasarruf diyerek milleti kandırmaya çalışırken ülkemizi israfa mahkûm eden bu düzeni tersine çevireceğiz."