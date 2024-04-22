Restoran boykotu: İki taraf da aynı şeyi istiyor

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"Tam tersine hedef şaşırtır"





Cibre: Fiyat artışları enflasyonun üzerinde





"Ülkede bahar havası esmiyor"





"Enflasyonun sorumlusu iktidar"

İşletmeci Ümit Bektaş'a göre de zamlara yönelik tepkiyi siyasi iktidar yerine restoran ve kafelere yönlendirmek çok işe yarar bir yöntem değil.

"Bilinç oluşmasına katkı sağlıyor"





"Starbucks protestolarından farkı yok"