Samanyolu Haber /Dünya / Reuters: 'Çin aşısına ilişkin veriler korkutuyor' /28 Aralık 2020 21:05

Reuters: 'Çin aşısına ilişkin veriler korkutuyor'

Kısa süre önce İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alan Fas, İsrail’de irtibat bürosu açma hazırlıklarına başladı. Başbakan Netanyahu da Fas Kralı 6. Muhammed’i İsrail’e davet etti.

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Bir Fas delegasyonunun, İsrail'de yeni bir irtibat bürosu açmak üzere bu ülkeye gittiği bildirildi.İsrail'de irtibat bürosu açılmasına ilişkin çalışmalar yürütecek Fas "teknik" ekibinin ülkeye pazar günü ulaştığı kaydedildi. Ekibin İsrail'de birkaç gün geçireceği ve ülkeye ileri bir tarihte daha büyük bir delegasyonun gönderileceği ifade edildi.

Fas ve İsrail kısa süre önce Rabat'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arabuluculuğunda bir normalleşme anlaşması imzalamıştı. Fas böylece, bu yıl İsrail ile ABD destekli bir anlaşma imzalayarak ilişkilerini normalleştiren üçüncü Arap ülkesi olmuştu.

Geçen salı günü imzalanan dört ikili anlaşma, İsrail ile Fas arasında doğrudan havayolu ulaşımı, su yönetimi, mali sistemler arasında bağlantı kurulması ve diplomatlar için vize muafiyeti uygulamalarını öngörüyor. Ülkelerin aynı zamanda diplomatik temsilciliklerini yeniden açmaları da planlanıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen cuma günü Fas Kralı 6. Muhammed'i İsrail'e davet ettiğini duyurmuştu.

Fas'ın daha önce Tel Aviv'de bir irtibat bürosu bulunuyordu. Ancak Rabat, söz konusu irtibat bürosunu 2000 yılında, İkinci İntifada'nın patlak vermesinin ardından kapatmıştı. Fas'ta 3 bin Yahudi, İsrail'de ise Fas kökenli 700 bin Yahudi yaşıyor.
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