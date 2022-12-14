Reuters, İmamoğlu'na yasak haberini böyle duyurdu: Erdoğan’a güçlü rakip…

Reuters, siyasi yasak ve hapis kararına ilişkin aktardığı haberinde, İmamoğlu’nun “Bu kadar insan, halkın verdiği yetkiyi alamazlar. Mücadelemiz Allah’ın izniyle daha da güçlenmeye başlıyor” açıklamasına yer vererek, söz konusu kararın Erdoğan’a olası bir rakip olarak gösterilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimlerinden sadece 6 ay önce geldiğini vurguladı.







Reuters haberinde, “Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İmamoğlu, İstanbul seçimleri sonrasında yaptığı bir konuşmada, Erdoğan’ın AK Parti adayını az farkla mağlup ettiği ilk oylamayı iptal edenlerin “Ahmak” olduğunu söylediği için yargılandı İmamoğlu ise bu sözün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine karşı aynı dili kullanmasına bir yanıt olduğunu söyledi” ifadesini kullandı.





Reuters, haberin devamında “Muhalefet Türk mahkemelerinin Erdoğan’ın iradesine boyun eğdiğini söylüyor. Hükümet yargının bağımsız olduğunu söylüyor” aktarımını yaptı.







