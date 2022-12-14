Samanyolu Haber /Dünya / AB, PKK’nın terör listesinden çıkma talebini reddetti /14 Aralık 2022 19:50

AB, PKK’nın terör listesinden çıkma talebini reddetti

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, terör örgütü PKK'nın AB'nin terör listesinden çıkma talebiyle açtığı davada olumsuz karar verdi.

SHABER3.COM

Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB Adalet Divanına bağlı AB Genel Mahkemesi, PKK’nın geçen sene açtığı davaya ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

“Terör eylemi” ve “terörist grup” terimlerinin tanımlandığı kararda, İngiltere’nin 2014’te ve ABD’nin 1997 ile 2001’de PKK’yı yasaklayan kararlarına atıfta bulunularak, örgütün “terör örgütü” olduğu teyit edildi.

Kararda, PKK’nın eylemlerinin “Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı” kapsamında sayılamayacağı ve bu hakkın genel olarak kullanılması için silahlı kuvvete başvurmanın meşru görülemeyeceği ifade edildi.

Divanın kararında, “silahlı çatışmalarda terör eylemlerinin yasaklanmasına yönelik bir istisnanın AB ve hatta uluslararası hukukta hiçbir temeli olmadığı” vurgulanırken, PKK’nın turistik tesislere yönelik saldırılarının sivil nüfusu hedef aldığı anımsatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre kararda ayrıca, PKK’ya ilişkin terör riskinin devam ettiğine dair AB Konseyinin değerlendirmesi de haklı bulundu.

Böylece AB Adalet Divanı, PKK’nın AB Konseyine karşı açtığı davayı esaslı olarak reddetmiş oldu.

AB Konseyi, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi en az 6 ayda bir gözden geçiriyor.

PKK, 2002’de listeye alınmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, PKK’nın terör listesinden çıkma talebini reddetti Sonraki Haber >>

Ekrem İmamoğlu'na tribünlerden destek

Ekrem İmamoğlu'na tribünlerden destek

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

KHK’lılara yapılanlar TBMM tutanaklarına girdi

KHK’lılara yapılanlar TBMM tutanaklarına girdi

ABD’den 'Temiz Enerjide' çığır açan atılım

ABD’den 'Temiz Enerjide' çığır açan atılım

Bisikleti ile Türkiye'yi gezen turiste köpekler saldırdı

Bisikleti ile Türkiye'yi gezen turiste köpekler saldırdı

Peru'da protestolar büyüyor!

Peru'da protestolar büyüyor!

Hindistan ve Çin askerleri sınır bölgesinde karşı karşıya geldi

Hindistan ve Çin askerleri sınır bölgesinde karşı karşıya geldi

'Herkes İçin İnsan Hakları' dediler...

'Herkes İçin İnsan Hakları' dediler...

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

“Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”

“Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:06:42