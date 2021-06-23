Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'ten mülteci iddiası /23 Haziran 2021 20:10

Reuters'ten mülteci iddiası

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye, Suriyeli mültecilere 2024 yılına kadar ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3 milyar 500 milyon Euro destek vermeyi planladığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Yaklaşık 4 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı Türkiye’de, bu mültecilere hizmet sunmak için 40 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. Ancak AKP hükümeti, AB’nin insani yardım kuruluşlarına sunduğu fonun doğrudan kamu kuruluşlarına ödenmesini talep ediyor.

Amerika'nın Sesi'nin Reuters’tan aktardığı habere göre, AB’nin, Avrupa’ya mülteci akınının önüne geçmek amacıyla Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki insani yardım projelerine aktarmak üzere hazırladığı yardım paketi 5 milyar 77 milyon Euro değerinde.

Türkiye’nin giderek otoriterleştiğini ve insan hakları ihlallerinin yaygınlaştığını savunan Avrupalı yetkililerin, Türkiye’nin fonların doğrudan hükümete aktarılması yönündeki talebini kabul etmesi beklenmiyor. AB liderleri ayrıca Ankara’yı mültecilerin durumunu ‘koz olarak’ kullanmakla suçluyor. AKP iktidarı bu suçlamaları reddediyor.

Haberde aktarılana göre, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni teşvik paketi Perşembe günü Brüksel’de AB liderleri tarafından değerlendirmeye alınacak.

AB’nin ortak bütçesinden sağlanacağı belirtilen teşvik paketinin Avrupa Parlamentosu’nda onaylanması gerekiyor. Bir önceki 6 milyar Euro değerindeki fon kısmen AB üye ülkelerinin hükümetlerince sağlanmıştı, bu nedenle parlamento oyuna gerek duyulmamıştı.

Reuters'a göre Türkiye’ye yeniden fon sağlama planının, AB liderleri arasında Türkiye ile ilgili tartışmaları daha da alevlendireceği tahmin ediliyor.

İlk olarak 2016 yılı Mart ayında yapılan mülteci anlaşmasında Türkiye, yasadışı yollarla Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a geçen, Suriyeliler dahil tüm göçmenleri, AB fonu karşılığında yeniden Türkiye sınırları içine alma sözü vermişti. Anlaşma kapsamında AB ayrıca, Avrupa’yı ziyaret edecek Türkler’e vize zorunluluğunu kaldırma ve Ankara’nın AB üyeliği başvuru sürecini hızlandırma vaadinde bulunmuştu. Ancak taraflar arasında üyelik ve vize görüşmeleri sekteye uğradı.

Perşembe günü yapılacak zirveyle ilgili yazılı metinde, AB liderlerinin Türkiye’ye, “çeşitli ortak çıkarlar çerçevesinde işbirliğini genişletmek amacıyla, Türkiye ile temaslara hazır” olduklarını göstermek için teklifte bulunulacağı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters'ten mülteci iddiası Sonraki Haber >>

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:53:20