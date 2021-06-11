Reyhan İnandı: Eşimin Türk elçiliğinde olduğuna dair yeni ihbar aldım

31 Mayıs 2021 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te evinin önünden kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları’nın eski genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’dan hâlâ bir haber yok.







Reyhan İnandı ise daha önce de dile getirdiği eşinin Türk elçiliğine olduğu iddiasını yineledi. İnandı, kendisine dün yeni bir ihbar geldiğini kaydetti. Reyhan İnandı, “Türk elçiliği eşimin orada olmadığını söylüyor. Elçilikte olduğuna dair dün yine ihbar aldım. Bunlar dolaylı yollardan gelen sağlam bilgiler. Kimliklerini takdir edersiniz ki söyleyemem” ifadelerini kullandı.





TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ YALANLADI AMA RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI





Türk Büyükelçiliği’nin Orhan İnandı’nın orada bulunmadığına dair bir açıklaması olduğunu kaydeden Reyhan İnandı, “Benim iddialarım vardı. Bu konuda bana gelen duyumlar vardı, Türk Büyükelçiliği’nde olduğuna dair. Kırgızistan’da bir haber sitesi elçilikte olmadığına dair, elçiliğin bir beyanat verdiği, bu konuda yorum yapmayacağı ve soru almayacağı söylendi. Ben de herhalde elçiliğinde resmi sitesinde de vardır diye düşündüm. Baktık öyle resmi bir açıklama yapmamış. Hala daha böyle sağlıklı bir şey ulaşmış değiliz” dedi.





“BİR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR BELKİ”







Reyhan İnandı şöyle konuştu: “Çok yeni olarak, başka bir yerden yine bir arama aldım. Bir ihbar aldım. Elçilik binası içinde olduğuna dair tekrar bir bilgi geldi. Ondan önce gördünüz mü filan denilmiş oluyor da. Resmi makamlar, elçilik olduğu için arama yapmıyorlar. O biraz da prosedür gerektiriyor belki. Bir değişiklik yapılabilir belki, farklı bir yere götürülebilir, yine elçilik mensupları veya dışarıdan gelen farklı gruplar tarafından. Dışarıdan derken yine bir devlet yetkilisi olarak onlar için bir yer değişikliği mümkün.”