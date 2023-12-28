Roboski Katliamı'nın 12'nci yıldönümü ve Erdoğan'ın 'ahlaksız teklifi'

'SUSMADIK... DİRENDİK... HAKKIMIZDA DAVALAR AÇILDI...'





ERDOĞAN NE DEDİ?





'MECLİS KÜRSÜSÜNE ÇIKTIKLARI ZAMAN...'





AİHM RET KARARINI NASIL ALDI?





Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski’de, savaş uçaklarının bombardımanı sonucu çoğu çocuk 34 kişinin ölümünün üzerinden tam 9 yıl geçti. Hukuk mücadelesi, AİHM’in 'ret' kararının ardından tükendi.Roboski'de 25 yaşındaki Nadir Alma'yı yitiren baba Sadık Alma, acılarının hala dün gibi taze olduğunu söyledi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen heyetin içerisinde olan Alma, Erdoğan'ın sözünü tutmadığını söyledi.Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Roboski'de 28 Aralık 2011’de sınır ticaretine giden köylüler bombaların hedefi oldu. Askerlerin bilgisi dahilinde sınırı geçen 19’u çocuk 34 Roboskili, Diyarbakır’dan kalkan savaş uçaklarının bombardımanı sonucu katledildi. 25 yaşındaki Nadir Alma da bombardımanda ölenlerden biriydi. Alma'nın babası Sadık Alma, katliamın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Türkiye'de Kürtlere karşı tutumun değişmediğini söylüyor: "Bizi susturmaya çalıştılar. Susmadık... Direndik... Hakkımızda davalar açıldı. Ama gelinen noktada Roboskili aileler olarak umudumuzu kestik."Dönemin Başbakanı, 26 Temmuz 2013'te Roboskili ailelerle ilk kez bir araya geldi. Erdoğan'la görüşen kişiler arasında Sadık Alma da vardı. Alma, Erdoğan'la görüşmenin detaylarını dün gibi hatırladığını söylüyor ve ekliyor: "Bize, 'davadan haberim var. Talimatı ben vermedim.. Her şeyden haberim var. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum' dedi. 12 yıl geçti... Sözünü tutmadı.. Evet, dediği oldu. Davadan bir şey çıkmadı, adalet yerini bulmadı. 12 yıl geçti... Umudumuzu her taraftan kestik."Erdoğan'la ailelerin görüşmesinde dönemin Şırnak Valisi Vahdettin Özkan da bulunuyordu. Alma, Erdoğan'ın talimatları için valinin devreye girdiğini ancak onun da sözlerini tutmadığını söyledi: "Vali Bey de, 'Biz nasıl istersek öyle olacak' imasında bulunuyordu. Para ve devlette iki memur kadrosu verilerek bizi susturmaya çalıştılar. Merak ediliyorsa onu da söyleyeyim. Sözü edilen tazminatların da büyük kısmı verilmedi.""Roboski gerçeğini dünya biliyor" diyen Alma son olarak şöyle konuşuyor: "Erdoğan örtbas ediyor Roboski'yi. Ama ne fayda, dünya biliyor Roboski'de neler yaşandığını. Bu katliam dünyanın önünde gerçekleşti. Allah kabul etmesin. Kan dursun, Roboski gibi katliamlar yaşanmasın. Ama maalesef katliamlar eksik olmuyor."Zeynep Encu de katliamda 11 yakınını kaybetti. "Bize yönelik çok baskılar oldu bu süre içerisinde" diyor Encu ve devam ediyor: "Gözaltına alındık. Evimiz basıldı. Bir annenin bir oğlu katledildi, bir oğlu gözaltına alındı, biri hapse girdi. Katliam örtbas edildi. Yasımızdan çok öfkemiz var bizim. Bu sessizlik bizi çok yordu. Davamızın peşini bırakmayacağız. Neresi olursa olsun, kim olursa olsun, anlatacağız. Birçok parti bizi ziyaret etti. Bizim onlardan bir talebimiz var. Meclis kürsüsüne çıktıkları zaman, tek ses olarak Roboski'ye adalet desinler. Kapanan dosyayı tekrar açsınlar. Acımızı yaşayamıyoruz. Çünkü dosyanın kapatılması acımızdan daha ağır geliyor."Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski Katliamı ile ilgili yapılan başvuruyu 2018'de reddetti. Mahkeme, avukatların Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuru sonrası talep edilen bir belgenin 2 gün geç ulaştırılmasını ret kararına gerekçe gösterdi.