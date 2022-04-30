Roman Abramoviç’in yatlarına bayrak şoku: Personel isyanda

Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Koyu'nda demirli bulunan 140 metre uzunluğundaki 400 milyon poundluk My Solaris isimli yatı ile Fethiye ilçesindeki Göcek yakınlarında demirli bulunan 170 metre uzunluğunda ve 600 milyon Euro değerindeki Eclipse isimli yatlarının Bermuda bayraklı olduğu belirtildi.





BERMUDA HÜKÜMET YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ





Daily Mail Gazetesi'nde yer alan haberde Bermuda hükümet yetkililerinin uluslararası baskı nedeniyle Eclipse ve My Solaris isimli yatlardan bayrakları almak için çalışmalar yaptıkları belirtildi.





Bu iki yatında uluslararası yaptırımlar kapsamında ele geçirilmemek için şu anda Türkiye’de demirli olduğu hatırlatıldı.





YATLARIN BAKIMINI YAPMAK İSTEMİYORLAR





Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Abramoviç'in yatlarına marina ve tersaneler bakım yapmayı kabul etmezken, yatların rutin bakımları ve banka muafiyetleri nedeni ile yakıt ikmali yapamadığı ve personelin Şubat ayından bu yana maaş alamadığı için hayal kırıklığına uğradığı açıklandı.





Daily Mail’e konuşan bir kaynak, “Filonun tamamı Bermuda bayrağı altında ve onları ele alma sürecindeler. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, bunun yakın olduğu. Bayrak olmadan yelken açamazsınız. Kaptan tutuklanacak. Yakıt sıkıntısı da var. Gemilere yakıt ikmali yapmak için milyonlarca sterlin ödediğinizde, bankacılık kanallarından geçmek zorundalar bu da şu anda mümkün görünmüyor” dedi.



