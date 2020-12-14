RSF'den tartışmalı gazetecilik raporu!

SAMANYOLUHABER- Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2020 yılı basın özgürlüğü Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2020 yılı basın özgürlüğü raporu na göre 1 Aralık 2020 itibarıyla dünya çapında 387 gazeteci mesleği sebebiyle cezaevinde bulunuyor.





Rapora göre hapisteki gazetecilerin yüzde 61’i, Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Vietnam ve Suriye'de bulunuyor. RSF, 200'den fazla gazetecinin hapiste olduğu Türkiye'de sadece 13 gazeteci tutuklu olduğunu iddia etti.





RSF mesleği dışındaki gerekçelerle tutuklanan ya da tutuklanma gerekçesi net olmayan vak'aları kayda değer bulmadığını belirtiyor.





Oysa İsveç merkezli düşünce kuruluşu Stockholm Center for Freedom (SCF) başta olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşları Türkiye'de 200'den fazla gazetecinin tutukluğu olduğuna dair raporlar yayımladı.





AKP REJİMİNİN HAPSE ATTIĞI GAZETECİLERİN LİSTESİ UZAYIP GİDİYOR





Türkiye'de halihazırda Hidayet Karaca, Ahmet Altan, Mustafa Ünal, Sedat Laçiner, Gültetin Avcı, Ahmet Böken, Mehmet Baransu, Emre Soncan, Büşra Erdal, Ayşenur Parıldak, Erkan Acar, Sedat Laçiner, Kazım Canlan, Ali Ünal, Özcan Keser, Harun Reşit Çümen, Ufuk Şanlı, Zafer Özcan, Vahit Yazgan, Fevzi Yazıcı, Yakup Çetin, Yakup Şimşek, Mutlu Çölgeçen, Fahri Öztoprak, Çetin Çiftçi ve Enis Öznük başta olmak üzere 200'den fazla gazeteci sadece gazetecilik mesleğini ifa ettiği için hapiste.







