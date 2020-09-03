Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten Akit TV ve Netflix'e sadece para cezası /03 Eylül 2020 17:34

RTÜK'ten Akit TV ve Netflix'e sadece para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Akit TV’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin verilen haberin alt bandında 'Anırkabir' KJ'si nedeniyle para cezası verdi.

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Akit TV’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin verilen haberin alt bandında “Devletin Zirvesi Anırkabir’de” ifadesinin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kalması sebebiyle Kanun’da yer alan “yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünün ihlal edildiği tespit edilerek yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre RTÜK, tanıtımında yer alan "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" ifadesi nedeniyle tartışmalara neden olan "Cuties" filmiyle ilgili uzman raporunu da masaya yatırdı.

Kurul, Netflix'te yayınlanacak filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu.

Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.
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