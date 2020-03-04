Samanyolu Haber /Gündem / Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması! : Neredeyse Bütün şehirlere yayıldı /04 Mart 2020 13:40

Ruhani'den korkutan koronavirüs açıklaması! : Neredeyse Bütün şehirlere yayıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesindeki koronavirüs vakalarıyla ilgili şok açıklamada bulundu.

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Ruhani açıklamasında "Koronavirüs neredeyse ülkedeki tüm şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı.

İlk vakanın görülmesinin ardından yayılma ve ölüm hızı ile ikinci kaynak ülke haline gelen İran'da Koronavirüs'le mücadele anlamında kontrol kaybedildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı son dakika açıklamasında, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı.Korkutan açıklama sonrası İran'da ülke genelinde bir panik havası oluştu. Gelişmeler ve son durum endişeyle takip ediliyor.

MAHKUMLARI BİLE SERBEST BIRAKTILAR

İran'da, koronavirüs kabusu nedeniyle 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü de alınan son dakika kararı ile geçici olarak serbest bırakıldı. Karar, kalabalık cezaevlerinde virüsün yayılmaması amacıyla alındı. Serbest bırakılanların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.


 
EN AZ 77 KİŞİ ÖLDÜ

İran'da koronavirüsün yol açtığı Covid-19 adı verilen hastalık sonucu iki haftadan kısa bir süre içerisinde en az 77 kişi öldü.

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