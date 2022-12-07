Rus limanlarında Türkiye ve Çin hareketliliği

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Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara rağmen Rus limanlarında gemi trafiğinin yeniden hareketlendiği kaydedildi.



Merkezi Almanya'nın Kiel kentinde bulunan Dünya Ekonomi Enstitüsü (IfW) tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın özellikle Karadeniz'deki Novorossiysk limanı ile Çin'e yakın olan Pasifik kıyısındaki Vladivostok limanında Kasım ayında bu limanlara konteyner taşıyan yük gemilerinin sayılarında önemli bir artış gözlendiği belirtildi.



IfW tarafından Kasım ayında dünya ticaretindeki gemi hareketleri üzerine yapılan ve sonucu bugün açıklanan araştırmaya göre Rus limanlarındaki hareketliliğin başlıca nedeni Çin ve Türkiye kaynaklı teslimatlar.



Söz konusu araştırmaya göre Rusya Batı'nın uyguladığı ambargolara rağmen, Türkiye ve Çin ile ticaretini genişletmeyi başardı. IfW'den yapılan açıklamada, buna karşın Avrupa ile yapılan ticarette büyük öneme sahip olan St. Petersburg limanına ise neredeyse hiç konteyner gemisi yanaşmadığı kaydedildi.



Batılı ülkeler Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bu ülkeye yönelik yaptırım uygulamalarını devreye soktu.