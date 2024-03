Rus propaganda ağı Almanya'yı şoke etti

Çekya istihbaratı ortaya çıkardı





Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'in (AfD) liste başı adayı Maximilian Krah, sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, Voice of Europe'a iki kez röportaj verdiğini teyit etti ancak "elbette para almadığını" dile getirdi. Spiegel, AP seçimlerindeki AfD listesinde ikinci sırada yer alan Petr Bystron'un da Voice of Europa'a röportaj veren siyasetçiler arasında olduğunu belirtti.

Çek istihbarat servisinin Rusya tarafından finanse edilen, propaganda amaçlı bir ağı ortaya çıkarması Alman hükümeti tarafından da kaygıyla karşılandı.Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Voice of Europe (Avrupa'nın Sesi) adlı internet sitesinin, Rusya'nın Avrupa Parlamentosuna (AP) yönelik "yasa dışı nüfuz etme" faaliyetlerine işaret ettiğini dile getirdi.Bakanlık Sözcüsü, Avrupa'daki güvenlik birimlerinin sınır ötesi iş birliği ile, "Rusya'nın Avrupa Parlamentosu'na nüfuz etme operasyonunun ortaya çıkarıldığını" vurguladı. Alman yetkili bunun Moskova'nın kapsamlı ve geniş bir alana yayılan etki faaliyetlerinin bir örneği olduğunu kaydetti.Almanya'nın "Rusların nüfuz etme çabalarının önemli bir hedefi" olmayı sürdüreceğini belirten İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Alman güvenlik yetkililerinin yabancı partnerleriyle birlikte "bu tür operasyonları ortaya çıkarmaya ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik tedbirler almaya" devam edeceğini söyledi.Çekya Başbakanı Petr Fiala, dün yaptığı açıklamada istihbarat servisinin ortaya çıkardığı propaganda ağının, Rusya'ya karşı savaşta Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya destek vermesine karşı bilgiler yayması için Prag merkezli internet sitesi Voice of Europe'u kullandığını söyledi.Fiala, ülkesinin istihbarat teşkilatı olan Güvenlik Bilgi Servisi'nin (BIS) açığa çıkardığı ağın, "Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin güvenliğine ciddi etkileri" olacak faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Söz konusu grubun "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına karşı" AB içinde çalışmalar yaptığını belirten Çekya Başbakanı, grubun faaliyetlerinin Avrupa Parlamentosuna kadar uzandığını sözlerine ekledi.Çekya hükümeti, Rusya yanlısı propaganda ağının ortaya çıkarılması sonrasında eski Ukraynalı siyasetçi ve iş insanı Viktor Medvedçuk ile medya yapımcısı Artem Marçevski'yi yaptırım listesine aldı. Milyarder iş insanı Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimler arasında yer alıyor. Marçevski'nin ise Voice of Europe'un içeriklerinden sorumlu olduğu ve Avrupalı siyasetçilerle temas kurmaya çalıştığı belirtiliyor.Çek gazetesi Denik N, Avrupa'daki bazı siyasetçilere Voice of Europe ile iş birliği yapmaları karşılığında ödeme yapıldığını iddia etti. Alman haber portalı Spiegel'in haberinde ise bu ödemelerin Prag'daki kişisel görüşmelerde nakit olarak elden veya kripto varlıklar aracılığıyla yapıldığı öne sürüldü. Medyaya yansıyan ilgili haberlerde de, Almanya, Belçika, Fransa, Macaristan, Hollanda ve Polonya'dan çok sayıda siyasetçiye paralar ödendiği aktarılırken, söz konusu siyasetçilerin isimleri belirtilmedi.Bir haber portalı görünümündeki Voice of Europe'un toplumda kutuplaşmaya sebep olan göç, Avrupa'daki çiftçilerin eylemleri gibi konulara sıklıkla yer verdiğini, sağ popülist ve aşırı sağcı siyasetçilerle röportajlar yaptığını belirten Spiegel'in haberine göre, Voice of Europe'a röportaj veren siyasetçiler arasında, Almanya'dan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partililer de bulunuyor.