Samanyolu Haber /Dünya / Rus uzmandan ürküten açıklama /17 Ocak 2022 23:43

Rus uzmandan ürküten açıklama

Küresel ısınmanın olası sonuçları hakkında ‘Sputnik Kırım’da’ radyosunda bir demeç veren İklim Bilimci Doçent Vladimir Ryabov, dünyadaki ortalama hava sıcaklığının 1.5 dereceden fazla artması durumunda insanlığı felaket boyutunda doğal değişimlerin beklediğini iddia etti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’ya bağlı Kırım’daki Vernadskiy Tarım Teknolojileri Akademisi’nden iklim bilimci Ryabov, ‘Sputnik Kırım’da’ radyosuna verdiği demecinde, Paris İklim Anlaşması’na atıfta bulunarak, 30 yıl içerisinde dünyadaki ortalama hava sıcaklığının 1.5 dereceden fazla artması durumunda insanlığı felaket boyutunda doğal değişimlerin beklediğini söyledi.

Doçent Vladimir Ryabov’a göre, küresel ısınma yalnızca insanların eylemlerinden kaynaklanmıyor, ısınmanın başlıca sebebi ise doğal süreçler. İnsanlar bu süreci hızlandırabildiği gibi yavaşlatabilir de.

Son 40 yıldır gezegenimizdeki sıcaklığın hiç olmadığı kadar fazla olduğunu, ortalama sıcaklığın iki derece yükseldiğini belirten Ryabov, “Bu hızlı değişimin sonucu da doğal felaketler olacak. Küresel değişiklikler ne kadar fazla olursa, felaketler de o kadar tehlikeli olur” dedi.

Ryabov, Paris İklim Anlaşması’nda önümüzdeki 30 yıl sıcaklığın 1.5 dereceden fazla artması halinde facianın başlayacağı, özellikle de kasırgalar olmak üzere doğal afetlerin daha sık hale gelmesinin de sadece ‘giriş bölümü’ olacağı uyarısının yapıldığını hatırlattı.

“Devasa felaketleri okyanuslardaki , daha sonra da dağların tepelerindeki buzların erimesi başlatacak. Bu durumda dünyadaki toprakların yüzde 30’u sular altında kalacak” diyen Ryabov, yoğun nüfuslu bölgelerin de buna dahil olduğunu kaydetti.


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