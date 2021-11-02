Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısında rekor /02 Kasım 2021 20:06

Rusya’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısında rekor

Rusya'da son 24 saatte 1178 kişi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirirken, bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek vefat sayısı oldu.

SHABER3.COM

Rusya'da corona virüsü vaka ve vefat sayılarının artması nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında 11 günlük kısmi kapanma kararı alınmış bu süreçte vaka sayılarında hafif de olsa azalma yaşandığı görülmüştü.

Rusya Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından son 24 saate dair güncel corona virüsü verileri paylaşılırken, Rusya'da yeni bir rekora imza atıldı. Merkezin verilerine göre son 24 saatte ülkede 1178 kişi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirirken bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Ülkedeki toplam vefat sayısı da 240 bin 871'e ulaştı.

Ülkede corona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının kaydedildiği kent ise yine başkent Moskova oldu. Başkentte 1 günde 98, St. Petersburg’ta 83, Krasnodar Bölgesi’nde 42, Nijniy Novgorod’ta 40 ve Stravropol’de 36 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA AZALIYOR, ÖLÜM ARTIYOR

Rusya'da vefat sayılarında artış ve rekor yaşanırken, vaka sayılarında ise gerileme devam ediyor. Resmi verilere göre ülkede son 24 saatte 39 bin 8 yeni vaka tespit edilirken, yaklaşık 2 hafta sonra vaka sayıları ilk kez 40 binin altına düştü.

Salgında toplam vaka sayısı 8 milyon 593 bin 200 ulaşırken, başkent Moskova’da 5 bin 736, St. Petersburg’ta 3 bin 66, Samara’da bin 547 ve Voronej’de 801 vaka kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 30 bin 905 olarak açıklanırken, salgının başından beri iyileşenlerin sayısı 7 milyon 412 bin 631’e yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısında rekor Sonraki Haber >>

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:02:12